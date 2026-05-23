音楽ユニットYOASOBIの「ikura」こと、シンガー・ソングライターの幾田りら（25）が22日深夜放送の日本テレビ系「今夜は飲んで帰ろう」（金曜深夜0時半）に出演。齋藤飛鳥の好きなポイントを語った。

齋藤は幾田について「歌番組で昔ごあいさつみたいなことはやったことあるんですけど、周りに人も多かったし、直接何かお話しするっていうのは初めてです。楽しみ」と意気込んだ。

一方幾田は「齋藤飛鳥さん、『推しの子』という作品で主人公のアイ役を実写版の方でやられていて。アニメの主題歌をやらせていただいていたっていうのもありますのでそういったつながりも感じているので。今回お会いできるんだって思ってすごいうれしくて」と語った。

幾田は「番組でお酒を飲むって初めてで」と明かし、齋藤は「見たことないもん」と反応し、「こういう番組に出てるのも見たことないもん」と語った。

幾田は「初めてです。ないですし。齋藤さんが呼んでくださったっていうのを聞いて『絶対出ます』って感じで。『お酒飲みます！』って言って」と語った。

齋藤は「うれしい。かわいい。どうしよう」と高揚していた。「なんでですか。なんで来た…？」と出演の聞くと、幾田は「勝手に一方的にお顔が大好きで…」と告白した。

齋藤は「いやだ。どうしよう。うれしい」と照れた。

幾田は「音楽もお好きなのを聞いていたので」と語った。