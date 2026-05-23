「楽天−ロッテ」（２３日、楽天モバイル最強パーク）

「楽天メディカル 頭頸部（とうけいぶ）がん克服デー」として開催された一戦でタレントの見栄晴が始球式を務めた。

四方に頭を下げてあいさつしマウンドに上がった見栄晴は、大きく振りかぶって投球。ボールはワンバウンドしたものの捕手のミットに収まり、場内から大きな拍手が送られた。

見栄晴は２４年１月にステージ４の下咽頭がんと診断されたと明かし、治療のため芸能活動を休止。同年４月に復帰した。今年３月には自身のインスタグラムで診断から「３年目の始まり」と投稿していた。

この日の投球後は「今日、こうしてマウンドに立ち、ボールを投げられたことに、言葉では言い表せないほどの喜びを感じています。マウンドからスタンドを見渡した時、思わず涙が出てしまいました。楽天イーグルスの皆さんが作り出すこの素晴らしい熱気の中で、今、健康であることがどれほどかけがえのないことなのかを実感しています。どうか皆さんも、自分自身の体を守るための『車検』だと思って、定期的な検診を受けてください。素晴らしいスタジアムで、本当に楽しく投げることができました！ありがとうございました」とコメントした。