歌手和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午後1時）に出演。「生アッコってすごいんだな」と自分自身に驚いた。

4月にスタートしたお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかおとのTBS系新番組「アッコとジャンボ」についてトーク。アシスタントのフリーアナ垣花正が「『アッコとジャンボ』がすごいですね、今」と話題を向けると、和田は「ありがとうございます。本当に評判いいんですよ」とうれしそうに語った。

同番組は和田とジャンボによるロケ番組で「割と商店街とか多いんですけど、おばさんたちに会うと『ああ本物だ！』とかね。私あんまりロケとかやってないから。『本物だ』って言われて。『生きてるうちにお会いできてよかったです』って」とリアクションを新鮮に感じた様子。「ええ〜もっと長生きしてくださいよって言ったんだけど、そんなお年じゃないのよ？私からしても、60代中頃の人」と話し、「だから生アッコってすごいんだなと思って」と自分自身の“パワー”に驚いた。

垣花が、TOKYO MX「5時に夢中！」で共演するフリーアナ大島由香里について「あの人もフジテレビの人だったのに『和田アキ子さんって本当に存在してるんですか？』っていう感覚になるんですって」と話すと、和田は「マジ？」と驚いた様子。「『毎週会ってるのが信じられない』っていう言い方をしてましたね。だからテレビの中の人っていう。だから現実にリアルに感じられないのが、アッコさんとかタモリさんとか」と話すと、和田は「これからあれやな。化粧してへん時は表に出たらアカンな」と話して笑いを誘った。