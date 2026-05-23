「ゆっくり食事をとるこてつ。その食事を狙ううめ。静かな戦いが繰り広げられてます」



【動画】ご飯を狙うブタVS守る犬！絶妙な間合い

そんなコメントが添えられた動画がInstagramで話題です。映っているのは、マイクロブタの「うめ」くん（5歳・男の子）と、元保護犬の「こてつ」くん（2歳・男の子）。



ご飯を食べようとしているこてつくんのすぐそばで、じっとチャンスをうかがっているうめくん。こてつくんはそれを察してか、ムキ顔になって牽制しています。すると、うめくんが一歩前へ。絶妙な距離感での駆け引きに、思わず見ているこちらまで緊張してしまいます。



しかし、うめくんはどうやら「今は無理だな」と判断した様子。そのまま何事もなかったかのように横を通り過ぎました。ようやくこてつくんは“ムキ顔”を解除し、ホッとした表情を浮かべています。



種族の異なるふたりの絶妙なやり取りに反響が続出。飼い主さんが表現した「豚圧」というパワーワードも相まって、「シュールすぎる（笑）」「“豚圧”という言葉を人生で初めて目にしました」など、多くの人を爆笑の渦に誘っています。投稿した中標津のブタうめと犬こてつさん（@micropigume）にお話を伺いました。



性格の異なるふたりーー不思議な関係性

――この静かな戦いはよく見られる光景なのですか？



「普段、ふたりは1日に2回、それぞれの部屋でご飯を食べるのですが、うめは大体先に食べ終わります。こてつはご飯の種類によっては飽きて食べないことがあり、うめはその瞬間を狙っているんです。こてつがすぐにご飯を食べ終えれば、こうしたやり取りはなく平和に終わるのですが（笑）」



――この後、どうなったか教えてください。



「うめは自分の定位置である、遠く離れたストーブのところへ移動しました。そこからこてつのことをずっと見つめていましたね」



――ふだんは、それぞれどんな性格の子ですか。



「うめは、とてもマイペースです。こてつとじゃれ合うことはほとんどなく、ご飯が絡むと興奮モードになりますが、基本的には自分の時間をのんびりと過ごしています。一方のこてつは、犬見知り・人見知りが激しいタイプ。リードをつけるだけで震えが止まらなくなるほどで、お散歩ができない“箱入り息子”状態です。うめのことは大好きで、一緒に暮らし始めた頃はしつこく絡んでいましたが、今はほどよい距離感を保ちながら過ごしています」



リプライには、ふたりの真剣すぎる「間合い」に思わず笑ってしまう声が相次いでいます。



「渾身のムキ顔」

「笑っちゃいました」

「お互い真剣ですね」

「達人の間合いで笑う」

「シュールすぎる（笑）」

「ふたりともすごいかわいい」

「絶妙な距離で狙っててかわいい」

「“豚圧”という言葉を生きてきて初めて目にしました」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）