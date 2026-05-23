【CAA】高橋洋子、きらびやかなドレス姿を披露 華やかにオレンジカーペットに登場
人気アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』（以下、エヴァ）のオープニングテーマ「残酷な天使のテーゼ」で知られる歌手・高橋洋子が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
【全身ショット】唯一無二のドレス姿で登場した高橋洋子
高橋は、ラメ感のあるきらびやかなドレス姿で登場。輝くドレスは、肩周りの大胆なデザインとボリューム感のあるスリーブが印象的。鮮やかなブルーと大ぶりのイヤリングが華やかさを加えた。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【全身ショット】唯一無二のドレス姿で登場した高橋洋子
高橋は、ラメ感のあるきらびやかなドレス姿で登場。輝くドレスは、肩周りの大胆なデザインとボリューム感のあるスリーブが印象的。鮮やかなブルーと大ぶりのイヤリングが華やかさを加えた。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。