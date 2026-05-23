タレントの指原莉乃（33）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。普段聴く音楽について明かした。

約10年ぶりに訪れたファミリーレストラン「サイゼリヤ」でのランチ動画の中で、「今年はYouTubeを頑張ります」と宣言した指原。普段からYouTubeに「救われている」ことを明かした。

「自分が情報を入れたくない時（に見る）」と説明し、「変な話、私音楽の仕事だから、音楽も聴けないんですよ」とアイドルのプロデュース業に携わるからこその苦悩を激白。

YouTubeスタッフに「自分の仕事のやつ見たくない時多くないですか?」と投げかけつつ、「最新の音楽はもっと聴けなくて。昔のハロプロのやつ。最近はサブスク解禁されてましたけど、ずーっと昔の音楽ばっかり聴いてるんですよ」と語った。

そして、再度「見るものがYouTubeしかなくて、YouTubeにめっちゃ救われてるんですよ、毎日」と強調し、「だから更新します」と力を込めた。

指原はハロー！プロジェクトのファンを公言しており、過去にはオーディションを受けて書類審査で落選したことを明かしている。