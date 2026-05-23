◆レスリング 明治杯全日本選抜選手権 第３日（２３日、東京・駒沢体育館）

世界選手権（１０月・バーレーン）代表、愛知・名古屋アジア大会（９月）選考会を兼ねて行い、女子５７キロ級で２４年パリ五輪金メダルの藤波朱理（レスター）が、連勝を「１５２」に伸ばし、決勝に進出を果たした。

今春、半導体などを扱う「レスター」に入社し、社会人となって迎えた初の大会。赤を基調とし、胸には「Ｒ」の文字、腰には大きな星のマークをあしらったニューシングレットをお披露目した。「赤レンジャー！ みたいな感じで自分で思っているんですけど。レスターのスターを入れたりとか、新しい自分としてやりたいという思いがあったので作らせていただきました。登場、参上みたいな。応援もたくさんきてくれて本当に力になりました」とうれしそうに話した。

大応援団の声援を受け、初戦の準々決勝から登場し、準決勝との２戦をしっかり勝ち、連勝記録も伸ばした。２４日の決勝は永本聖奈（アイシン）と対戦し、勝てばアジア大会、世界選手権代表に内定する。「しっかり自分のレスリングができるように準備していきたい」と静かに気持ちを高めた。