今年４月に第１子を出産した、元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子（３１）が、２３日までに自身のＳＮＳを更新。妊娠時の思い出ショットを公開した。

インスタグラムに「Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」と書き始め、黒のワンピースで、お腹がふっくらと膨らんだ姿を投稿した久慈。「すでになつかしいぽっこりおなか」とつづり、ゆったりとした服装で外出する様子も披露した。

この投稿には「記念写真撮っておいて良かったですね」「また妊娠かと思いました」「暁子ちゃんが可愛い」「本当に美しいです」「産まれて…産後は大丈夫なのですか？」などのコメントが寄せられている。

久慈は青学大卒業後の２０１７年４月にフジテレビに入社。同局の新人女性アナウンサーが冠番組を務める「○○パン」シリーズの１０代目に起用され「クジパン」の愛称で親しまれた。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの当時ＮＢＡトロント・ラプターズに所属していた渡辺雄太（３１、現Ｂリーグ・千葉ジェッツ）と結婚。今年の元日にインスタグラムで第１子妊娠、４月１３日に出産を報告していた。