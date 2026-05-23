◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽最終節（２３日）

北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出された国内組の全３選手（ＤＦ長友佑都＝ＦＣ東京、ＧＫ早川友基＝鹿島、ＧＫ大迫敬介＝広島）が、最終節でベンチ外となった。

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鹿島のＧＫ早川友基は、代表活動によりプレーオフラウンドの欠場が決まっていることもあり、この日はベンチ外に。チームは早川不在で臨む西地区１位との“優勝決定戦”に向け、ここまで全試合出場の守護神に代わってＧＫ梶川裕嗣を起用した。加入２年目の梶川はリーグ戦初出場となる。

鹿島と対戦するＦＣ東京もＤＦ長友佑都がベンチ外に。名古屋と対戦する広島のＧＫ大迫敬介もメンバー外となった。長友、大迫ともにチームの１位突破の可能性が消滅していること、日本代表の活動を間近に控えていることなどから、総合的な判断により試合出場を見送ったとみられる。

百年構想リーグの地域ラウンドは、すでに東地区で鹿島の１位が確定。西地区の１位は神戸と名古屋の２チームに絞られている状況で最終節を迎えた。

日本代表は２５日から千葉市内で活動を開始。百年構想リーグのプレーオフラウンドは５月３０、３１日に第１戦、６月６日に第２戦が行われるが、国内組３選手は代表活動優先のため欠場となる。