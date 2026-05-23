５月２３日の東京９ＲカーネーションＣ（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、単勝１・３倍の断然１番人気に支持されたイクシード（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が上がり３３秒７の末脚で、ゴール直前で差し切った。２５年１０月の新馬戦に続いて、２勝目を挙げた。勝ち時計は１分４６秒４（良）。

２３年度のロンジンワールドベストレースホースランキングで世界一に輝いたイクイノックスの全妹という超良血馬が、実力を見せつけた。１０００メートル通過が５９秒９の平均ペース。イクシードは馬群の真ん中で競馬を進めた。直線で外に持ち出し、あとは伸びるだけと思われたが、なかなかギアが上がらず。残り２００メートルを切っても前３頭とは差があった。そこからがこの馬の真骨頂。グイグイと伸びて先頭をとらえ、迫るガーヴィーを首差しのいだ。ハラハラさせながらの鮮やかな勝利に、スタンドの大観衆が沸いた。

兄の主戦も務めた鞍上のクリストフ・ルメール騎手は安堵（あんど）の表情。「まだゆるさがありますが、そのぶん伸びしろがあります。コンディションは良かったです。馬体のパンプアップが必要ですね。距離は２０００メートル以上がいいと思います」と課題を挙げながらも、ポテンシャルを高く評価した。

イクイノックスも本格化を迎えたのは３歳秋以降。妹も同じ成長曲線をたどり、大きな舞台を目指していく。