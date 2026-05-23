GOT7ベンベン、チェック柄スーツ姿でオーラ放つ 日本開催イベントに降臨【クランチロール・アニメアワード2026】
【モデルプレス＝2026/05/23】GOT7（ガットセブン）のBamBam（ベンベン）が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに登場した。
【写真】韓国人気アーティストが日本降臨
同イベントの授賞式プレゼンターを務めるベンベン。この日は、チェック柄のスーツ姿でオレンジカーペットを闊歩した。
ベンベンはGOT7のタイ出身ラッパー。2021年以降はソロアーティストとしても積極的に活動しており、GOT7のラップパートではなかなか発揮する機会のない明るい歌声を含め、アーティストとしての多彩な面を披露している。
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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◆ベンベン、オレンジカーペット登場
同イベントの授賞式プレゼンターを務めるベンベン。この日は、チェック柄のスーツ姿でオレンジカーペットを闊歩した。
ベンベンはGOT7のタイ出身ラッパー。2021年以降はソロアーティストとしても積極的に活動しており、GOT7のラップパートではなかなか発揮する機会のない明るい歌声を含め、アーティストとしての多彩な面を披露している。
◆「クランチロール・アニメアワード2026」
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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