石川梨華（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/23】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。

【写真】41歳元モー娘。「初めて作ったとは思えないクオリティ」大人用にチャーシューとネギのピリ辛和え

◆石川梨華、手作りチャーシュー披露


石川は「＃チャーミークッキング」とつづり、手作りのチャーシューの写真を投稿。「今夜はチャーシュー」「子供達はチャーシュー麺 大人用にチャーシューとネギのピリ辛和え！初めて作った、うまっ」と皿に大量に並んだチャーシューやチャーシューとネギのピリ辛和えを披露している。

◆石川梨華の手料理が話題


この投稿にファンからは「豪華すぎる」「手作りチャーシューなんてすごい」「レシピ教えてほしい」「本格的で美味しそう」「初めて作ったとは思えないクオリティ」「大人と子供で変えるのすごい」などといった声が寄せられている。

石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）

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