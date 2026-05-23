2児の母・石川梨華、大量手作りチャーシューが話題「豪華すぎる」「大人と子供で変えるのすごい」の声
【モデルプレス＝2026/05/23】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】41歳元モー娘。「初めて作ったとは思えないクオリティ」大人用にチャーシューとネギのピリ辛和え
石川は「＃チャーミークッキング」とつづり、手作りのチャーシューの写真を投稿。「今夜はチャーシュー」「子供達はチャーシュー麺 大人用にチャーシューとネギのピリ辛和え！初めて作った、うまっ」と皿に大量に並んだチャーシューやチャーシューとネギのピリ辛和えを披露している。
この投稿にファンからは「豪華すぎる」「手作りチャーシューなんてすごい」「レシピ教えてほしい」「本格的で美味しそう」「初めて作ったとは思えないクオリティ」「大人と子供で変えるのすごい」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。「初めて作ったとは思えないクオリティ」大人用にチャーシューとネギのピリ辛和え
◆石川梨華、手作りチャーシュー披露
石川は「＃チャーミークッキング」とつづり、手作りのチャーシューの写真を投稿。「今夜はチャーシュー」「子供達はチャーシュー麺 大人用にチャーシューとネギのピリ辛和え！初めて作った、うまっ」と皿に大量に並んだチャーシューやチャーシューとネギのピリ辛和えを披露している。
◆石川梨華の手料理が話題
この投稿にファンからは「豪華すぎる」「手作りチャーシューなんてすごい」「レシピ教えてほしい」「本格的で美味しそう」「初めて作ったとは思えないクオリティ」「大人と子供で変えるのすごい」などといった声が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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