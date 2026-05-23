58歳・江口洋介、“イケオジ”の雰囲気漂うオフショット「大人の雰囲気がエモすぎ」「絵になる」 ギャップに絶賛の嵐
俳優・江口洋介（58）が20日、自身のインスタグラムを更新。落ち着いた雰囲気漂うオフショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「笑顔が可愛らしいとか反則」江口洋介、テラスで寛ぐ“大人の色気”全開の近影
江口は、コーヒーの絵文字だけを添えて投稿。写真では、新聞を読みながらテーブルに座る姿や、自然に囲まれたテラスでリラックスした満面の笑みを見せる様子などを披露した。
シンプルながらも“絵になる”オフショットの数々に、コメント欄には「大人の雰囲気がエモすぎ」「今が1番かっこよくてすてき」「リラックスしている姿や穏やかな笑顔に癒される〜」「そこいるだけで絵になりますね」「かっこいいのに笑顔が可愛らしいとか反則ですよ！」「新聞読んでる姿も素敵です」など、絶賛の声が集まっている。
【写真】「笑顔が可愛らしいとか反則」江口洋介、テラスで寛ぐ“大人の色気”全開の近影
江口は、コーヒーの絵文字だけを添えて投稿。写真では、新聞を読みながらテーブルに座る姿や、自然に囲まれたテラスでリラックスした満面の笑みを見せる様子などを披露した。
シンプルながらも“絵になる”オフショットの数々に、コメント欄には「大人の雰囲気がエモすぎ」「今が1番かっこよくてすてき」「リラックスしている姿や穏やかな笑顔に癒される〜」「そこいるだけで絵になりますね」「かっこいいのに笑顔が可愛らしいとか反則ですよ！」「新聞読んでる姿も素敵です」など、絶賛の声が集まっている。