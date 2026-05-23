fav meの中本こまりが5月21日、自身のInstagramを更新し、ロングヘアからショートボブへのヘアカット映像を公開した。

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中本は、4月2日に自身のXで「ショートにしたんだけど、どうかな？」とロングヘアからショートボブへ大胆にイメージチェンジした姿を公開し、「似合いすぎる」と多くの反響を呼んだ。

あれから約1か月が経過した5月21日、Instagramに「初めてボブにした時の！髪切るのって楽しい」とのコメントとともに、ヘアカット時の映像を投稿。動画ではヘアサロンでクロスを着用した中本が、美容師にヘアクリップを肩の高さに付けられると、自らハサミを入れる場面が映し出されている。嬉しそうに髪を切り、得意げな表情で切った髪を掲げる姿も収められた。続くカットではショートボブにまとまった髪を美容師がセットし、最後は完成したショートボブで笑顔を見せている。

投稿には「仕上がりがAIかと思うくらい可愛すぎる」「ボブ本当に似合ってて素敵！！」「最初はロングのこまりんを好きになったけど、今やもうボブしか考えられないぐらい好き」など多くの反響が寄せられている。

（文＝本 手）