『5万円旅』に高橋成美が参戦 物価高のあおりで予算は“考慮”
テレビ東京で23日午後6時半から、土曜ゴールデン『あさこ・梨乃の5万円旅24 福島縦断！絶景＆うまい酒に乾杯SP』が放送される。
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
今回は、福島県いわき市・小名浜港からスタート。バスと鉄道を乗り継ぎ翌日午後5時までに、飯坂温泉にある「摺上川ダム」を目指す。
ゴール「摺上川ダム」は、岩や土を積み上げて造られた東北最大級のロックフィルダム。そのスケールと絶景を目指し、福島県を横断する1泊2日の旅となる。
道中には、いわき名物・メヒカリ＆ウニ貝焼きにテンション爆上がりのお清め、春の絶景・夏井千本桜でお花見などがある。
グルメ・絶景・珍スポットまで盛りだくさんの道中で、今回もハプニング連発の行き当たりばったり旅。今回の旅のゲストは、1日目は元宝塚歌劇団・遼河はるひ、2日目は元フィギュアスケートペア選手の高橋成美が参戦。もちろん行き当たりばったりの珍道中。
物価高のあおりで、これまでの放送では予算が消費税分足されており、今回も5万5000円という限られた予算と時間の中で、ご当地グルメや地酒、観光、歴史を楽しみながら、力を合わせてゴールを目指す。
■出演者
かたせ梨乃、いとうあさこ、
【ゲスト】遼河はるひ（1日目）、高橋成美（2日目）
【写真】「かわいい」「良く似ていらっしゃる姉妹ですね」高橋成美＆姉・美澄さんの“笑顔でピース”の2ショット
今回は、福島県いわき市・小名浜港からスタート。バスと鉄道を乗り継ぎ翌日午後5時までに、飯坂温泉にある「摺上川ダム」を目指す。
ゴール「摺上川ダム」は、岩や土を積み上げて造られた東北最大級のロックフィルダム。そのスケールと絶景を目指し、福島県を横断する1泊2日の旅となる。
グルメ・絶景・珍スポットまで盛りだくさんの道中で、今回もハプニング連発の行き当たりばったり旅。今回の旅のゲストは、1日目は元宝塚歌劇団・遼河はるひ、2日目は元フィギュアスケートペア選手の高橋成美が参戦。もちろん行き当たりばったりの珍道中。
物価高のあおりで、これまでの放送では予算が消費税分足されており、今回も5万5000円という限られた予算と時間の中で、ご当地グルメや地酒、観光、歴史を楽しみながら、力を合わせてゴールを目指す。
■出演者
かたせ梨乃、いとうあさこ、
【ゲスト】遼河はるひ（1日目）、高橋成美（2日目）