「ラブライブ！」大西亜玖璃＆相良茉優、東北楽天でセレモニアルピッチ「あっという間」「やらかしました」【コメント全文】
23日に楽天モバイル最強パーク宮城で行われた、東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ戦において、「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」から声優の大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）がセレモニアルピッチを行った。
【集合ショット】かわいくポーズ！セレモニアルピッチの模様
■大西亜玖璃（上原歩夢役）コメント
終わってみればあっという間でした。緊張してワンバウンドになってしまいましたが、まっすぐ投げられたので、初めてのセレモニアルピッチにしてはよく頑張ったかなと思います。
今回のご縁をいただいて、ファンの皆さんと一緒に応援できることがありがたいですし、選手の皆さんが自分らしい試合をできることを祈っています。応援しています！
■相良茉優（中須かすみ役）コメント
やらかしましたね〜！練習では5回に1回くらい良い球が投げられていたのですが、球が抜けることが多かったので、抜けないようにと思いすぎたら引っかかってしまいました。後悔が残りますが、また機会があれば頑張りたいと思います。
このあとは楽天イーグルスの温かいファンの皆さんと一緒に頑張って応援します。勝利を願っています！
【集合ショット】かわいくポーズ！セレモニアルピッチの模様
■大西亜玖璃（上原歩夢役）コメント
終わってみればあっという間でした。緊張してワンバウンドになってしまいましたが、まっすぐ投げられたので、初めてのセレモニアルピッチにしてはよく頑張ったかなと思います。
今回のご縁をいただいて、ファンの皆さんと一緒に応援できることがありがたいですし、選手の皆さんが自分らしい試合をできることを祈っています。応援しています！
■相良茉優（中須かすみ役）コメント
やらかしましたね〜！練習では5回に1回くらい良い球が投げられていたのですが、球が抜けることが多かったので、抜けないようにと思いすぎたら引っかかってしまいました。後悔が残りますが、また機会があれば頑張りたいと思います。
このあとは楽天イーグルスの温かいファンの皆さんと一緒に頑張って応援します。勝利を願っています！