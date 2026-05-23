タレントのホラン千秋（37）が、23日放送の関西テレビ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、意外な恋愛観を披露した。

番組では、最近の恋愛事情について聞かれた。「いい人がいたらいいなと思うんですけど、いなかったらいないで、1人でも楽しく生きていけるので、どっちでもという感じですね」。前のめりではないが、おひとり様の生活もエンジョイできているという。

一方で「積極的な方だとは思います」とも話した。自分の気持ちに気づいてもらえるよう、相手にモーションはかけるという。「サインは結構出します。そうしないと、自分が逆の立場だったとしたら、踏み込んでいいかって、勇気がいるじゃないですか」。さらに、「だから私も、この人のことをすてきだなと思っていたら、向こうに踏み込んでいいですよというサインは出さないと、発展しないので、それは結構出していくタイプ」とも説明した。

具体的なサインの出し方を問われると、LINEを交換したばかりの知り合いと、数日間でメッセージのやりとりが途絶えた後のシチュエーションを例に説明。「本当に私のことが気になっている方だったら、2、3日後にまた連絡が来るはずなので、その時に“何してました？”と聞かれたら、“何々さんからLINEが来るのを待ってました”とかって（返す）」と、テクニックを披露した。

出演番組でのてきぱきとした受け答えから、サバサバしたタイプに見られがちだが、「私は全然、自分のことをサバサバしていると思っていないので。結構デレなんですよ」と告白。「できるものなら、信号待ちしているたびにチューしたい。できることなら…しないですけど。一緒に映画とか見ていたら、家で。ずっと隣にぴたっとくっついているタイプ」。まさかの甘々な恋愛観に、「NON STYLE」石田明からは「へえ〜」と驚きの声が上がっていた。