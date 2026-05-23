マンチェスター・シティ藤野あおば、今季リーグ戦で大きなインパクトを残した

イングランド女子1部マンチェスター・シティに所属する日本代表FW藤野あおばは、今季の女子スーパーリーグ（WSL）最優秀若手選手賞に輝いた。

スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が選出した。同メディアは「今シーズンの開幕時に、藤野あおばがこの賞を獲得すると予想した人は、最も熱狂的な女子サッカーファンを除けばほとんどいなかっただろう」と伝えている。

それでも、藤野がピッチで見せた卓越したパフォーマンスは周囲の評価を覆すのに十分だった。同メディアは「しかし、この日本代表選手は、今シーズンのWSLで最も爽快で、鋭く、そして知的なワイドプレーヤーの一人としての地位を迅速に確立した」と綴り、瞬く間にリーグ屈指のウインガーへと進化を遂げたその才能を称賛している。

圧倒的なスピードと高い技術を武器にチームの攻撃陣を牽引した藤野。6ゴール3アシストという成績を残し、リーグ制覇に大きく貢献した。その高い知性と鋭い仕掛けは現地メディアから絶大な評価を受けており、今後のさらなる飛躍にも注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）