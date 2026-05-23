カンヌで妊娠を公表した“日本好き”モデル、連日披露の美しいマタニティルックを振り返る
モデルで日本のアニメ好きとしても知られるバーバラ・パルヴィンが、カンヌ国際映画祭のレッドカーペットで第1子を授かったことを公表。いつもハッピーオーラに満ちた彼女が、連日披露したマタニティルックをまとめて紹介する。
【写真】女神のようなロングドレスからミスコーデまで バーバラ・パルヴィンのマタニティルック
現地時間5月14日開催された『Histoires Paralleles（原題）』のプレミアには、夫で俳優のディラン・スプラウスと共に来場。2人でお腹に手を添えてポーズを取り、幸せいっぱいの笑顔を見せた。妊娠を公にしたこのレッドカーペットで彼女が選んだのは、裾にフェザーをあしらったミュウミュウによるパステルブルーのドレス。ハイウェストのゆったりスカートでふくらんだお腹を優しく包み、スクエアネックラインでシャープな印象をプラスした。
17日に行われた『Paper Tiger（原題）』のプレミアでは、Ella Maeの2026年春コレクションから、肩にドレープをあしらった女神のようなドレスをセレクト。Hassanzadeh Jewellerのジュエリーで輝きを添えた。
また、15日に出席したネスプレッソ×デュア・リパのイベントでは、レースをあしらった黒いコルセットミニドレスにサングラスを合わせ、セクシーな装い。さらに19日に行われたショパール主催のガラパーティ―では、WILLY CHAVARRIAによるピンクのボリュームドレスをまとい、ヘアをアップにまとめてクラシカルなルックを披露した。
これまでもイベントでラブラブな姿をキャッチされてきたバーバラとディランは、2018年に交際をスタートし、2022年に婚約を発表。翌年7月にバーバラの故郷ハンガリーで結婚式を挙げた。バーバラは日本でモデル活動をしていたこともあり、2人とも“日本通”として知られる。ハロウィンには仲良く『ドラゴンボールZ』や『NARUTO‐ナルト‐』、『もののけ姫』の仮装を披露し、話題になった。
昨年バーバラは、長く悩まされていた月経前症候群（PMS）について医師に相談したところ、子宮内膜症と診断されたことを告白。手術を受けたことを明かし、検査を大切さをファンに呼びかけていた。こうした経緯もあって、彼女の妊娠発表に勇気づけられる人が続出。妊娠を報告した彼女のInstagramには、ファンからも喜びの声が寄せられている。
引用：「バーバラ・パルヴィン」Instagram（＠realbarbarapalvin）
【写真】女神のようなロングドレスからミスコーデまで バーバラ・パルヴィンのマタニティルック
現地時間5月14日開催された『Histoires Paralleles（原題）』のプレミアには、夫で俳優のディラン・スプラウスと共に来場。2人でお腹に手を添えてポーズを取り、幸せいっぱいの笑顔を見せた。妊娠を公にしたこのレッドカーペットで彼女が選んだのは、裾にフェザーをあしらったミュウミュウによるパステルブルーのドレス。ハイウェストのゆったりスカートでふくらんだお腹を優しく包み、スクエアネックラインでシャープな印象をプラスした。
また、15日に出席したネスプレッソ×デュア・リパのイベントでは、レースをあしらった黒いコルセットミニドレスにサングラスを合わせ、セクシーな装い。さらに19日に行われたショパール主催のガラパーティ―では、WILLY CHAVARRIAによるピンクのボリュームドレスをまとい、ヘアをアップにまとめてクラシカルなルックを披露した。
これまでもイベントでラブラブな姿をキャッチされてきたバーバラとディランは、2018年に交際をスタートし、2022年に婚約を発表。翌年7月にバーバラの故郷ハンガリーで結婚式を挙げた。バーバラは日本でモデル活動をしていたこともあり、2人とも“日本通”として知られる。ハロウィンには仲良く『ドラゴンボールZ』や『NARUTO‐ナルト‐』、『もののけ姫』の仮装を披露し、話題になった。
昨年バーバラは、長く悩まされていた月経前症候群（PMS）について医師に相談したところ、子宮内膜症と診断されたことを告白。手術を受けたことを明かし、検査を大切さをファンに呼びかけていた。こうした経緯もあって、彼女の妊娠発表に勇気づけられる人が続出。妊娠を報告した彼女のInstagramには、ファンからも喜びの声が寄せられている。
引用：「バーバラ・パルヴィン」Instagram（＠realbarbarapalvin）