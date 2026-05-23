カーネーションカップ

中央競馬は23日、3場で行われ、東京9R・カーネーションカップ（芝1800メートル）はイクシード（牝3、木村）が制した。世界最強馬イクイノックスの全妹が2勝目を挙げ、ファンからは様々な声が上がった。

単勝1.3倍の1番人気に支持されたイクシードが、待望の2勝目を挙げた。

昨年10月の新馬戦を制し、今年3月のG3・フラワーカップは3着。24日のG1・オークスには登録せず、カーネーションカップに出走。残り200メートルではまだ4番手だったが、ここからきっちりと差し切った。

X上の競馬ファンからも様々な声が上がる。

「イクシードこれで勝ち切るのはさすが」

「最後までヒヤヒヤしましたが イクシード勝ちました！！」

「イクシード、エンジンかかるの遅いな」

「イクシードあれで届くんか…」

「あぶねイクシード飛んだかと思った」

父キタサンブラック、母シャトーブランシュ（母の父キングヘイロー）の血統。G1通算6勝で国際競馬統括機関連盟による2023年の「ワールドベストレースホースランキング」で年間1位になった、世界最強イクイノックスを全兄に持つ。

馬名意味は「超える。偉大な兄を超えるような活躍を願って」。春は大舞台に立てなかったが、秋の飛躍に期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）