エレン・リヴァイの描き下ろしグッズ、全国通販解禁！ ニジゲンノモリ「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ」

記事ポイント TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリのオリジナルコラボグッズが2026年5月16日（土）より公式オンラインショップで販売中ですエレン・ミカサ・リヴァイ・エルヴィンの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド（全4種）・3連アクリルキーホルダー（全2種）など多彩なアイテムが揃っていますコラボイベントは2026年12月13日（日）まで兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」で開催されています TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリのオリジナルコラボグッズが2026年5月16日（土）より公式オンラインショップで販売中ですエレン・ミカサ・リヴァイ・エルヴィンの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド（全4種）・3連アクリルキーホルダー（全2種）など多彩なアイテムが揃っていますコラボイベントは2026年12月13日（日）まで兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」で開催されています

諫山創による漫画を原作とするTVアニメ『進撃の巨人』と兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」のコラボイベントが、2026年3月14日から12月13日まで開催されています。

このたびオリジナルコラボグッズが2026年5月16日（土）よりニジゲンノモリ公式オンラインショップでも販売が始まり、現地に来場できないファンも購入できるようになっています。

ニジゲンノモリ「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ」





グッズ販売開始：2026年5月16日（土）〜（販売中）販売場所：ニジゲンノモリ公式オンラインショップコラボイベント期間：2026年3月14日（土）〜2026年12月13日（日）イベント開催場所：兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」（兵庫県淡路市楠本2425-2）お問い合わせ：株式会社ニジゲンノモリ「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

机上に水色・赤・黄緑の巾着袋3色が並び、その周囲にアクリルキーホルダー3種とアクリルスタンド3種が配置されたコラボグッズのラインナップです。

エレン・イェーガー、ミカサ・アッカーマン、リヴァイ兵士長、エルヴィン・スミスを描き下ろしイラストで表現したアイテムが揃い、作品のビジュアルを日常のなかで楽しめる構成となっています。

シリーズ累計発行部数1億4000万部を超え、全世界18言語・180か国以上で出版された『進撃の巨人』のコラボグッズが、2026年5月16日（土）より公式オンラインショップでの購入に対応しています。

人気商品のアクリルスタンド（全4種）や3連アクリルキーホルダー（全2種）はいずれもオンラインショップに掲載されており、現地の物販コーナーと並行して展開されています。

オンラインショップのコラボグッズラインナップ





エレン、ミカサ、リヴァイ、エルヴィンの4キャラクターを描き下ろしイラストで仕上げたアクリルスタンドが全4種ラインナップされています。

現地で入手できなかったアイテムも含め、公式オンラインショップから注文できます。





3連アクリルキーホルダーは全2種の展開です。

そのほか「リヴァイ兵士長のセリフメモ」や「アルミンの”一生かけても取りつくせないほどの”塩」など、作品の名場面やキャラクターの個性を小ネタとして落とし込んだオリジナルアイテムがラインナップに並んでいます。

ニジゲンノモリで体験できるコラボイベント





兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、TVアニメ『進撃の巨人』の世界観を大自然のなかで体感できる昼夜2つのプログラムが用意されています。

夜イベント「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」は1.2kmの森を歩きながらプロジェクションマッピングと臨場感あるサウンド演出で調査兵団の戦いを体感するプログラムで、ゴール地点ではオリジナルカードが配布されます。

昼イベント第1弾「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」では、園内に点在するオリジナルイラスト全4キャラクターのスタンプを専用冊子に集めるプログラムで、参加者にはオリジナルデザインのポストカードが配布されます。

第2弾のミステリークエストは「ニジゲンノモリ編」と「自宅編」の2形式で展開されており、「ニジゲンノモリ編」では失踪したハンジ・ゾエを手がかりをもとに捜索する任務、「自宅編」では巨人捕獲計画の謎を解き明かすミッションに取り組めます。

ミステリークエスト参加者にはオリジナルダイカットステッカー（全8種・ランダム）が配布されます。

コラボフードは「エレンの決意の麻婆豆腐丼」「サシャの盗み食いプレート」「あったかいミカサの赤いマフラーケーキ」「リヴァイ兵士長の掃除のあとのティーオレ」をはじめ合計11種のメニューが展開されています。

チケット料金と営業時間





チケット料金（税込）は、夜イベント「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」の入場券が大人（12歳以上）3,600円〜4,000円・小人（11歳以下）1,600円〜2,000円（4歳以下無料）で、時間指定制です。

「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」の体験チケットは大人・小人ともに800円、「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」は2,000円、「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」は1,500円です。

昼夜セット券（夜イベント＋ニジゲンノモリ編）は大人5,400円〜5,800円・小人3,400円〜3,800円、4プログラムすべてに対応したプレミアムセット券は大人6,800円〜7,200円・小人4,800円〜5,200円です。

小人の参加には1名以上の大人（保護者）の同伴が必要です。

営業時間は夜イベントが19:00〜22:00（最終受付20:30）、昼イベントは平日13:00から・休日10:00から（最終受付17:30）です。

料金・営業時間は季節により変動するため、最新情報はニジゲンノモリ公式サイトに掲載されています。

描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド（全4種）・3連アクリルキーホルダー（全2種）を含むオリジナルコラボグッズは、2026年5月16日（土）よりニジゲンノモリ公式オンラインショップで購入できます。

コラボイベントは2026年12月13日（日）まで兵庫県淡路市の「ニジゲンノモリ」にて開催中で、夜の1.2km森歩きと昼の2プログラム、11種のコラボフードで作品世界を体感できます。

ニジゲンノモリ「TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリ」の紹介でした。

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

よくある質問

Q. オリジナルコラボグッズはいつからオンラインで購入できますか？

A. 2026年5月16日（土）よりニジゲンノモリ公式オンラインショップでの販売が始まっています。

アクリルスタンド（全4種）・3連アクリルキーホルダー（全2種）などの人気アイテムが掲載されています。

Q. ミステリークエスト「自宅編」はどのような形式ですか？

A. 「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」は自宅参加型のプログラムで、ハンジ・ゾエから与えられた謎を解き明かしながら巨人の捕獲計画を読み解く内容です。

料金は大人・小人ともに1,500円（税込）で、参加者にはオリジナルダイカットステッカー（全8種・ランダム）が配布されます。

Q. 夜イベントの入場料が「〜円」と幅があるのはなぜですか？

A. 「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」の入場券は時期により料金が変動するためです。

大人（12歳以上）は3,600円〜4,000円、小人（11歳以下）は1,600円〜2,000円（4歳以下無料）の範囲で設定されており、詳細はニジゲンノモリ公式サイトに掲載されています。

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