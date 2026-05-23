米NASCARの名ドライバーであるカイル・ブッシュさんが5月21日、41歳で死去した。家族、NASCAR、所属チームが同日発表した。数時間前には「重篤な病気」で入院していたことが明らかにされていた。



【写真】最後のインスタ投稿 家族4ショットで息子の誕生日を祝っていた

共同声明では突然の死について「私たちは深い悲しみに打ちひしがれています」とし、「一世代に一度の稀有な才能」と称賛。「彼は激しく、情熱的で、極めて高い技術を持ち、競技とファンを心から愛していました」と追悼した。さらに、「20年以上のキャリアで数々の勝利記録を打ち立て、最高峰でタイトルを獲得し、若いドライバーの育成にも尽力しました」と功績を振り返り、「NASCARはあまりに早く、このスポーツ界の巨人を失いました」と結んだ。



ブッシュさんは2001年にキャリアを開始し、カップシリーズでは2015年と2019年に王座を獲得。通算63勝で歴代9位に位置するほか、トップ3シリーズ合計234勝と最多記録を誇るなど、時代を代表する存在だった。



なお、家族は当日、体調不良のためノースカロライナでの2レース欠場を発表していたが、その後まもなく訃報が伝えられた。ブッシュさんのインスタグラムの最後の投稿は5月18日、息子の誕生日を祝福する内容で、妻、娘と一緒の家族の幸せそうな4ショットだった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）