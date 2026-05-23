ミッキーからヴェノムまで11キャラ展開！ Premium Style「サガラチャーム」

記事ポイント サガラ刺繍のもこもこ・ふわふわな手触りが楽しめるディズニーキャラクターのチャームが登場ミッキーマウスからヴェノムまで全11キャラクターをラインナップ、参考価格1,980円（税込）バッグチャームやスマートフォン落下防止ストラップとしてマルチに使用できる サガラ刺繍のもこもこ・ふわふわな手触りが楽しめるディズニーキャラクターのチャームが登場ミッキーマウスからヴェノムまで全11キャラクターをラインナップ、参考価格1,980円（税込）バッグチャームやスマートフォン落下防止ストラップとしてマルチに使用できる

スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーブランド「Premium Style」を展開するPGAが、サガラ刺繍ならではのもこもこした立体感とふわふわな手触りが特徴の「サガラチャーム」を2026年5月20日（水）に発売しました。

ミッキーマウスやスティッチ、ヴェノムなど人気キャラクター11種類がラインナップされています。

ヤマダホールディングス、ビックカメラ、ヨドバシカメラなど主要家電量販店およびECサイトで販売されています。

Premium Style「サガラチャーム」





発売日：2026年5月20日（水）参考価格：1,980円（税込）ブランド：Premium Style（株式会社PGA）ラインナップ：全11キャラクター（グローグーは2026年6月10日発売予定）主な用途：バッグチャーム、ポーチのアクセント、スマートフォン落下防止ストラップ販売店：ヤマダホールディングス、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ケーズホールディングス、その他家電量販店・雑貨店・ECサイト

サガラ刺繍は、布の表面にループ状の糸を密に植え付ける技法で、もこもこした立体感と独特のふわふわした手触りを生み出します。

Premium Styleの「サガラチャーム」は、この刺繍技法でディズニーキャラクターを表現しており、刺繍ならではの柔らかな質感がキャラクターの表情を立体的に再現しています。

バッグのハンドルやファスナーに取り付けるチャームとして、またポーチのアクセントやスマートフォンの落下防止ストラップとして使用できます。

参考価格1,980円（税込）という手ごろな価格帯から、プレゼント用としても選ばれています。

ディズニー定番キャラクター

ミッキーマウスやくまのプーさん、スティッチ、ディズニーマリー、チップ＆デールという世代を超えて親しまれるディズニーの定番キャラクターが、サガラ刺繍の温かみある質感でそれぞれ個性豊かに表現されています。

ミッキーマウス





ミッキーマウスのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





ディズニーを象徴するミッキーマウスがサガラ刺繍で立体的に仕上げられています。

もこもこした刺繍の表面がミッキーのシルエットを丸みのある表情で再現しており、バッグに取り付けるとひと目を引く存在感のあるアクセントになっています。

くまのプーさん





くまのプーさんのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





くまのプーさんのほんわかとしたキャラクター性が、サガラ刺繍のやわらかな素材感とよく合った仕上がりになっています。

黄みのある色調と丸いフォルムがふわふわした触り心地と一体感を生み出しています。

スティッチ





スティッチのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





青みのある体色とつぶらな目がサガラ刺繍で再現されています。

ぬいぐるみのような愛嬌のあるフォルムが、もこもこした素材感でさらにかわいらしい印象に仕上がっています。

ディズニーマリー





ディズニーマリーのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





白猫のディズニーマリーがサガラ刺繍で表現されています。

白いふわふわの毛並みと刺繍素材の手触りが重なり、マリーならではの上品でかわいらしい雰囲気が引き立っています。

チップ＆デール





チップ＆デールのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





チップとデールがひとつのチャームに収められています。

茶色みのある体色と大きな目がもこもこした刺繍で再現されており、ふたりそろった愛嬌ある表情が立体感のある素材でいっそう引き立っています。

ディズニー映画キャラクター

ベイマックス、ニック、エイリアン、ミゲルという、それぞれ異なるディズニー映画から登場したキャラクターも揃っています。

個性の異なる4キャラクターがサガラ刺繍で丁寧に表現されています。

ベイマックス





ベイマックスのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





白くて丸いフォルムが特徴のベイマックスは、サガラ刺繍のもこもこした素材感との相性が特に高いキャラクターです。

大きな目と丸みのあるシルエットがふわっとした触り心地のチャームとして再現されています。

ニック





ニックのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





映画『ズートピア』に登場するキツネのニックがサガラチャームになっています。

オレンジ色の体色と細い目のクールな表情がサガラ刺繍で表現されており、他のキャラクターとは異なる落ち着いた雰囲気のチャームに仕上がっています。

エイリアン





エイリアンのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





映画『トイ・ストーリー』に登場するエイリアン（リトルグリーンメン）がサガラチャームとして立体的に表現されています。

鮮やかな緑色の丸い頭と三つの目がもこもこした刺繍素材で再現され、コロンとしたかわいらしいフォルムのチャームです。

ミゲル





ミゲルのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





ピクサー映画『リメンバー・ミー』の主人公ミゲルがサガラ刺繍で立体的に仕上げられています。

明るい表情とカラフルな衣装のデザインがサガラ刺繍の質感で精巧に再現されています。

マーベル・スター・ウォーズキャラクター

ディズニー傘下のマーベルとスター・ウォーズからも1キャラクターずつラインナップされています。

ヴェノムとグローグーという個性の強いふたつのキャラクターが、サガラ刺繍で新たな表情を見せます。

グローグー





グローグーのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





スター・ウォーズ作品に登場するグローグーのサガラチャームは、2026年6月10日の発売予定です。

大きな耳と丸い頭のグローグーのシルエットが、サガラ刺繍のもこもこした素材感と組み合わさり、ぬいぐるみのようなかわいらしいチャームに仕上がっています。

ヴェノム





ヴェノムのサガラチャームをバッグに取り付けた使用イメージ





マーベルの人気キャラクター・ヴェノムがサガラチャームになっています。

黒いボディと特徴的な口元のデザインがサガラ刺繍で表現されており、他のキャラクターとは一線を画すクールな印象のチャームです。

ディズニーキャラクターとは対照的な存在感が、バッグのコーディネートに個性的なアクセントを加えます。

サガラ刺繍のもこもこした上質な仕上がりと1,980円（税込）という価格帯から、自分使いはもちろんプレゼントとしても活躍するアイテムです。

ミッキーマウスからヴェノムまで個性の異なる11種類が揃い、ヤマダホールディングスやビックカメラをはじめとした家電量販店のほかECサイトでも購入できます。

Premium Style「サガラチャーム」の紹介でした。

(C)Disney (C)Disney/Pixar (C)& Lucasfilm(C)2021 MARVEL

よくある質問

Q. サガラチャームはどこで購入できますか？

A. ヤマダホールディングス、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、ケーズホールディングスをはじめとする家電量販店・雑貨店・スマートフォンアクセサリー専門店で販売されています。

また楽天市場やAmazonなどのECサイトでも購入できます。

Q. グローグーだけ発売日が異なるのはなぜですか？

A. グローグーのサガラチャームは2026年6月10日発売予定で、他の10キャラクターより約3週間後のリリースとなっています。

発売日や詳細はPGAの公式サイトに掲載されます。

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