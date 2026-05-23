ミッキーからR2-D2まで10種が発光！ Premium Style「LEDネオンライト」

記事ポイント ミッキーマウス・スティッチ・R2-D2・マーベルなど全10種のデザインが揃うLEDネオンライトが2026年5月下旬に発売10段階の明るさ調整と、壁掛け・自立の2WAY設置に対応参考価格6,980円（税込）、楽天市場PGAショップほか各種ECサイト・催事で販売 ミッキーマウス・スティッチ・R2-D2・マーベルなど全10種のデザインが揃うLEDネオンライトが2026年5月下旬に発売10段階の明るさ調整と、壁掛け・自立の2WAY設置に対応参考価格6,980円（税込）、楽天市場PGAショップほか各種ECサイト・催事で販売

スマートフォンアクセサリーブランド「Premium Style」を展開するPGAが、ディズニー・ピクサー・スター・ウォーズ・マーベルのキャラクターをモチーフにした『LEDネオンライト』を2026年5月下旬より発売します。

全10種のデザインが揃い、インテリアとしても間接照明としても機能する2WAY仕様です。

Premium Style「LEDネオンライト」





発売日：2026年5月下旬参考価格：6,980円（税込）販売：楽天市場 PGAショップほか各種ECサイト・イベント・催事

ネオン管を模したシルエット型パネルにLEDを組み込んだライトで、点灯するとキャラクターの輪郭が鮮やかに浮かび上がります。

昼間はオブジェとしてインテリアに溶け込み、夜間はナイトランプや間接照明として部屋を彩ります。

明るさは10段階で細かく調整でき、付属のチェーンで壁に掛ける「吊り下げスタイル」と、台座を使って棚や机の上に自立させる「スタンドスタイル」の2WAYに対応しています。

給電端子はUSB Type-Aで、変換アダプタを利用することでType-C対応機器からも使えます。

ディズニー・ピクサーキャラクター

ディズニー・ピクサーを代表する7種のキャラクターが揃います。

ミッキーマウスのような定番デザインから、映画ファンに人気の高いキャラクターまで幅広いラインナップです。

ミッキーマウス





ミッキーマウスのLEDネオンライト室内設置イメージ





ディズニーを象徴するミッキーマウスのシルエットをネオン管風に表現したデザインです。

丸い耳と全身のフォルムがLEDで鮮やかに発光し、インテリアのアクセントとして機能します。

くまのプーさん





くまのプーさんのLEDネオンライト室内設置イメージ





ぽってりとした丸みのあるフォルムが特徴のくまのプーさんをモチーフにしたデザインです。

やわらかな光が子ども部屋のナイトランプにも適しています。

スティッチ





スティッチのLEDネオンライト室内設置イメージ





映画『リロ・アンド・スティッチ』に登場するスティッチの大きな耳と丸い瞳のシルエットがネオン発光で再現されています。

ベイマックス





ベイマックスのLEDネオンライト室内設置イメージ





映画『ベイマックス』の白くふっくらとしたロボットキャラクター、ベイマックスのフォルムをネオン発光で立体的に表現したデザインです。

ズートピア





ズートピアのLEDネオンライト室内設置イメージ





映画『ズートピア』のキャラクターをモチーフにしたデザインで、動物キャラクターのシルエットがネオン管風に光ります。

トイ・ストーリー





トイ・ストーリーのLEDネオンライト室内設置イメージ





ピクサー映画『トイ・ストーリー』のキャラクターをモチーフにしたデザインです。

ウッディやバズ・ライトイヤーでおなじみの作品世界をインテリアで再現します。

エイリアン





エイリアンのLEDネオンライト室内設置イメージ





トイ・ストーリーシリーズに登場する三つ目の宇宙人「エイリアン」のシルエットをネオン発光で表現したデザインです。

コアなファンにも支持される人気キャラクターです。

スター・ウォーズ&マーベル

スター・ウォーズシリーズとマーベルユニバースからは全3種が展開されます。

ロボットやヒーローのシルエットがネオン管風の発光で再現されています。

スター・ウォーズ





スター・ウォーズのLEDネオンライト室内設置イメージ





映画「スター・ウォーズ」シリーズのキャラクターをモチーフにしたデザインです。

シリーズファンのコレクションアイテムとしても存在感を発揮します。

R2-D2





R2-D2のLEDネオンライト室内設置イメージ





「スター・ウォーズ」シリーズを代表するロボット、R2-D2のドーム型ボディのシルエットをネオン発光で立体的に再現したデザインです。

スター・ウォーズデザインとR2-D2デザインの2種が別々に展開されます。

マーベル





マーベルのLEDネオンライト室内設置イメージ





マーベルユニバースのキャラクターをモチーフにしたデザインです。

ヒーロー好きな部屋に個性的なアクセントを加えます。





全10種のラインナップは、ディズニーファンからスター・ウォーズ・マーベルのコレクターまで幅広い層に対応した展開となっています。

10段階の調光機能を活用すれば、日中の在宅ワーク時には控えめな光量でオブジェとして飾り、就寝前にはナイトランプとして使うといった切り替えが可能です。

参考価格6,980円（税込）で、2026年5月下旬から楽天市場のPGAショップほか各種ECサイトおよびイベント・催事で販売されます。

Premium Style「LEDネオンライト」の紹介でした。

(C)Disney

(C)& Lucasfilm

(C)Marvel

よくある質問

Q. 全10種のデザインはすべて同じ価格ですか？

A. 参考価格はいずれも6,980円（税込）で統一されています。

Q. 壁掛けに必要なパーツは別途購入が必要ですか？

A. 吊り下げスタイル用のチェーンは本体に付属しているため、追加パーツの購入は不要です。

スタンドスタイル用の台座も同梱されています。

Q. USB Type-C端子しかない環境でも使えますか？

A. 変換アダプタを使用することでType-C対応機器からも給電できます。

変換アダプタが同梱されているかどうかは製品ページで確認できます。

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