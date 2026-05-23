描き下ろしイラスト入り、アクリルスタンド全4種！ ニジゲンノモリ「進撃の巨人×ニジゲンノモリ オリジナルコラボグッズ」

記事ポイント TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリのオリジナルコラボグッズが2026年5月16日より公式オンラインショップで販売中エレン・ミカサ・リヴァイ・エルヴィンの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド全4種や3連アクリルキーホルダー全2種など多彩なラインナップ兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」でのコラボイベントは2026年12月13日まで開催中 TVアニメ『進撃の巨人』×ニジゲンノモリのオリジナルコラボグッズが2026年5月16日より公式オンラインショップで販売中エレン・ミカサ・リヴァイ・エルヴィンの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド全4種や3連アクリルキーホルダー全2種など多彩なラインナップ兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」でのコラボイベントは2026年12月13日まで開催中

TVアニメ『進撃の巨人』と兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」のコラボレーションで制作されたオリジナルグッズが、2026年5月16日よりニジゲンノモリ公式オンラインショップで販売されています。

現地の販売ブースで人気を集めていたアイテムが、自宅からでも購入できるようになります。

ニジゲンノモリ「進撃の巨人×ニジゲンノモリ オリジナルコラボグッズ」





販売開始：2026年5月16日（土）〜（販売中）販売場所：ニジゲンノモリ公式オンラインショップ

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を大自然の中に再現したコラボイベントを2026年3月14日から2026年12月13日まで開催しています。

このイベントに合わせて制作されたオリジナルコラボグッズが、2026年5月16日よりニジゲンノモリ公式オンラインショップでも販売されています。

グッズは描き下ろしイラストを使用したアイテムを中心に構成されており、青・赤・黄緑の3色展開の巾着ポーチ、アクリルキーホルダー、ラバーストラップなど、日常使いしやすいラインナップがそろっています。

現地会場に足を運ばなくても、同じラインナップがオンラインで注文できます。

オンラインショップのラインナップ





現地販売ブースにはアクリルキーホルダー・缶バッジ・ラバーブレスレット・アクリルスタンドが種類ごとに並んでいます。

Attack on TitanロゴをプリントしたTシャツとウエストバッグを合わせたコーディネートがマネキンで展示されており、着用イメージを確認できます。





アクリルスタンド（全4種）は、リヴァイ・エルヴィン・エレン・ミカサがそれぞれ花束を手にした描き下ろしデザインです。

衣装もキャラクターごとに異なり、台座の色も各種で別々に設定されています。





3連アクリルキーホルダー（全2種）は、エレンとリヴァイをメインキャラクターに、鍵・剣・ティーカップなどのミニチャームが連結された構成です。

そのほか「リヴァイ兵士長のセリフメモ」や「アルミンの”一生かけても取りつくせないほどの”塩」など、作品の細かなエピソードを反映した小ネタグッズも販売されています。

コラボイベント概要

「ニジゲンノモリ」のコラボイベントは昼夜2つのプログラムで構成されています。

夜イベント「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」は、1.2kmの夜の森を歩きながらプロジェクションマッピングとサウンド演出でTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感するコンテンツです。

入場券は大人（12歳以上）3,600円〜4,000円、小人（11歳以下）1,600円〜2,000円（いずれも税込）の時間指定制で、夜19:00〜22:00（最終受付20:30）に開催されます。

昼イベントは2種類あり、「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」は体験チケット800円で参加できます。

「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」は2,000円、自宅で取り組める「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」は1,500円です。

夜イベントと昼ミステリークエストをセットにした昼夜セット券は大人5,400円〜5,800円、4種すべてのプログラムを含むプレミアムセット券は大人6,800円〜7,200円（いずれも税込）で販売されています。

コラボフード

「ニジゲンノモリ」の会場では、キャラクターの名シーンや個性を反映した11種類のコラボフード・ドリンクが販売されています。

「エレンの決意の麻婆豆腐丼」「サシャの盗み食いプレート」「あったかいミカサの赤いマフラーケーキ」「リヴァイ兵士長の掃除のあとのティーオレ」など、作品の世界観をそのまま食事で体験できる内容です。

描き下ろしイラスト入りのアクリルスタンド全4種や3連アクリルキーホルダー全2種をはじめ、「リヴァイ兵士長のセリフメモ」など遊び心のあるグッズがニジゲンノモリ公式オンラインショップからまとめて購入できます。

コラボイベントは2026年12月13日まで兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ」で開催されており、現地体験とオンラインショッピングの両軸でTVアニメ『進撃の巨人』の世界観を楽しめます。

ニジゲンノモリ「進撃の巨人×ニジゲンノモリ オリジナルコラボグッズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. グッズはどこで購入できますか？

A. ニジゲンノモリ公式オンラインショップで販売されています。

また、兵庫県淡路市楠本2425-2の兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の現地販売ブースでも取り扱っています。

Q. コラボイベントの昼の営業時間はいつですか？

A. 昼イベントは平日が13:00から（最終受付17:30）、休日が10:00から（最終受付17:30）です。

営業時間は季節により変動するため、最新情報はニジゲンノモリ公式サイトに掲載されます。

Q. 入場券の料金は時期によって変わりますか？

A. 夜イベント「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」の入場券は時期により変動します。

大人（12歳以上）が3,600円〜4,000円、小人（11歳以下）が1,600円〜2,000円の範囲で設定されており、詳細はニジゲンノモリ公式サイトに掲載されます。

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