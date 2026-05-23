多くの来館者でにぎわう重慶市両江新区の江陵茶館。（５月１０日撮影、重慶＝新華社記者／陳誠）

【新華社北京5月23日】中国国家統計局が22日に発表した2025年の人口1％サンプリング調査の主要データによると、全国の人口は14億545万人、世帯数は5億1465万世帯となった。

男女別では、男性が7億1722万人で51.03％、女性が6億8823万人で48.97％を占め、男女比（女性100に対する男性の比率）は104.21だった。世帯人口は12億9685万人で、1世帯当たりの人数は2.52人となった。

年齢別では、0〜14歳が2億1436万人で15.3％、15〜59歳が8億6987万人で61.9％、60歳以上が3億2122万人で22.9％を占めた。65歳以上は2億2309万人で15.9％だった。

教育水準別では、大学（短大以上）が2億7233万人、高校（中等専門学校含む）が2億4272万人、中学校が4億5283万人、小学校が3億3122万人。

また、都市部人口は9億5208万人で67.7％、農村部人口は4億5337万人で32.3％を占めた。流動人口は3億5788万人となっている。

今回の調査は、25年は11月1日0時を基準に実施され、サンプル数は2052万人で総人口の1.46％を占めた。調査対象には中国本土の31省・自治区・直轄市の住民と現役軍人が含まれ、本土在住の香港・マカオ・台湾地区住民と外国人は含まれない。