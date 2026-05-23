お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千くんがバスケットボールチームのキャプテンに就任したことを明かした。

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この日、小原は「昨夜はバスケ見学にいきました」と切り出し、練習の最後に誠希千くんが前に出てきたことを報告。「誠希千もいるぞ?!?!」と驚いた様子でつづった。

続けて「今年度、キャプテンに立候補したい人は先生に相談するように言われていたらしい」と説明し「そしていつのまにか誠希千が立候補していたらしい！」と、自身はそこで初めて知ったことを告白した。

3人の立候補者がいた中で「まず5月から7月は誠希千がキャプテンとなりました！」と結果を明かし、その積極的な姿勢に「この志が本当に素晴らしい 誠希千はどんな場でも物怖じせず前向きです いつも感心します 尊敬しています」と称賛の言葉を送った。

また、練習の最後には保護者への挨拶があったそうで「挨拶したい人ー！」との呼びかけに次男・誠八くんもすぐに手を挙げたといい「誠八が選ばれました！大きな声のありがとうございました!!!いただきました」と、兄弟の積極的な姿を喜ぶ様子でつづり、ブログを締めくくった。