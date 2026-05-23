歌手のDream Amiさんは5月21日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つオフショットを披露しました。（サムネイル画像出典：Dream Amiさん公式Instagramより）

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歌手のDream Amiさんは5月21日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つオフショットを披露し、反響を呼んでいます。

【写真】Dream Ami、美脚が際立つオフショット披露！

「眼鏡姿もめちゃかわいいです」

Amiさんは「前髪伸ばそうと思ってたけど、やっぱり無理っぽい」とつづり、3枚の写真を投稿。ピンクのオールインワンに黒いブーツを合わせたコーディネートを披露しました。ショートパンツからはすらりとした美脚が伸び、抜群のスタイルが際立っています。メガネ姿もかわいらしく、魅力あふれるショットです。

この投稿にファンからは、「髪色もお洋服もヘアセットも全部かわいい」「やっぱ髪色変わりましたよね」「カラーかわいい」「やっぱピンク似合う」「眼鏡姿もめちゃかわいいです」「スタイル抜群」との声が寄せられました。

「見てるだけで癒される」

Amiさんは13日の投稿で、「皆さんたくさんのお祝いメッセージ、ありがとうございました」とつづり、誕生日ショットを公開。コメントでは、「Amiちゃんお誕生日おめでとうございます！」「本当に見てるだけで癒される」「幸せな一年になりますように！」との声が寄せられています。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)