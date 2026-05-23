【付録】しずくちゃんの「デニムポーチ」が付いてくる！ 『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』が5月25日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』（宝島社）の「デニムポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月25日に発売される『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』（税込2970円）。付録として、「デニムポーチ」が付いてきます。
しずくの妖精「しずくちゃん」初のブランドムックとなる今回の付録は、あの頃みんなが持っていたデニムポーチを大人も使いやすいようにアレンジして再現した特別仕様。ブルーのデニム地に星柄、「CUTE DROPS」のロゴなど、懐かしさを感じるデザインに胸が高鳴ります。さらに、しずくちゃんのアクリルチャームと、誌面には切り取って使えるメッセージカードも付属。世代を問わず楽しめる、こだわりの一品に仕上がっています。
サイズは約W18×H10.5×D6cmと、ペンがすっぽり入る絶妙な大きさを実現。2ポケット構造になっているため、文房具や小物をきれいに仕分けて収納することができます。マチもしっかりあるので、コスメや推し活グッズもたっぷり入る優秀な収納力が魅力。文房具ポーチとしてはもちろん、推し活ポーチやメイクポーチとしても大活躍してくれる、毎日使いたくなる一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』の「デニムポーチ」が見逃せない！
宝島社から5月25日に発売される『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』（税込2970円）。付録として、「デニムポーチ」が付いてきます。
あの頃みんなが持っていた懐かしのデザインを忠実に再現
しずくの妖精「しずくちゃん」初のブランドムックとなる今回の付録は、あの頃みんなが持っていたデニムポーチを大人も使いやすいようにアレンジして再現した特別仕様。ブルーのデニム地に星柄、「CUTE DROPS」のロゴなど、懐かしさを感じるデザインに胸が高鳴ります。さらに、しずくちゃんのアクリルチャームと、誌面には切り取って使えるメッセージカードも付属。世代を問わず楽しめる、こだわりの一品に仕上がっています。
2ポケット仕様で小物の収納にも大活躍
サイズは約W18×H10.5×D6cmと、ペンがすっぽり入る絶妙な大きさを実現。2ポケット構造になっているため、文房具や小物をきれいに仕分けて収納することができます。マチもしっかりあるので、コスメや推し活グッズもたっぷり入る優秀な収納力が魅力。文房具ポーチとしてはもちろん、推し活ポーチやメイクポーチとしても大活躍してくれる、毎日使いたくなる一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)