今月の注目雑誌から、魅力的な付録「デニムポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』（宝島社）の「デニムポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』の「デニムポーチ」が見逃せない！


宝島社から5月25日に発売される『しずくちゃん みんな持ってた！ 懐かしのデニムポーチBOOK』（税込2970円）。付録として、「デニムポーチ」が付いてきます。

あの頃みんなが持っていた懐かしのデザインを忠実に再現


しずくの妖精「しずくちゃん」初のブランドムックとなる今回の付録は、あの頃みんなが持っていたデニムポーチを大人も使いやすいようにアレンジして再現した特別仕様。ブルーのデニム地に星柄、「CUTE DROPS」のロゴなど、懐かしさを感じるデザインに胸が高鳴ります。さらに、しずくちゃんのアクリルチャームと、誌面には切り取って使えるメッセージカードも付属。世代を問わず楽しめる、こだわりの一品に仕上がっています。

2ポケット仕様で小物の収納にも大活躍


サイズは約W18×H10.5×D6cmと、ペンがすっぽり入る絶妙な大きさを実現。2ポケット構造になっているため、文房具や小物をきれいに仕分けて収納することができます。マチもしっかりあるので、コスメや推し活グッズもたっぷり入る優秀な収納力が魅力。文房具ポーチとしてはもちろん、推し活ポーチやメイクポーチとしても大活躍してくれる、毎日使いたくなる一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)