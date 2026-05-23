「野口英世が青春時代を……」好き＆行ってみたい“福島県の繁華街＆歓楽街”ランキング1位は？【2026年調査】
日が長くなるにつれて屋外での飲食や散策が心地よい時期となりました。活気ある繁華街の灯りに誘われて、心ときめくひとときを過ごせる場所はどこなのか気になりますよね。
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福島県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「駅前通りは飲食店や人通りも多く、福島らしいにぎやかな雰囲気を楽しめそうだと思いました。ご当地グルメやお酒を味わいながら、夜の街をゆっくり散策してみたいです」（20代男性／沖縄県）、「福島駅から続く通りには飲食店やカフェ、居酒屋、雑貨店などさまざまなお店が並び、にぎやかさがありながらも昼間は落ち着いた雰囲気で、子どもと一緒でも歩きやすそうだと感じます。食事処も選択肢が多く、家族それぞれが好きなものを見つけられそうで、街歩きそのものを楽しめそうだから」（30代女性／埼玉県）、「福島県内でもトップクラスの賑わいで楽しそうだから」（40代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「野口英世青春館に行ってみたい。喫茶店や街並みを楽しみながら歴史を学べそう」（20代女性／東京都）、「明治・大正時代の面影を残す蔵造りの建物や洋館が点在し、歩いているだけで歴史の息吹を感じられる。野口英世が青春時代を過ごした地にふさわしい、どこかアカデミックでノスタルジックな雰囲気が魅力。カフェや雑貨店も個性的で、会津の歴史と現代の感性が交差する場所」（60代男性／大阪府）、「レトロな洋館が立ち並ぶ景観がとてもお洒落で、ドラマの舞台のような世界観の中でカフェ巡りをしてみたいから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福島県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：駅前通り（郡山市）／57票2位は、交通の要所である「郡山駅」周辺の駅前通りです。東北有数の商業都市として、百貨店や大型商業施設が立ち並び、夜にはオフィス街から多くのビジネスパーソンが集う歓楽街へと姿を変えます。利便性の高さと、賑やかな都会的雰囲気が共存しているエリアです。
回答者からは「駅前通りは飲食店や人通りも多く、福島らしいにぎやかな雰囲気を楽しめそうだと思いました。ご当地グルメやお酒を味わいながら、夜の街をゆっくり散策してみたいです」（20代男性／沖縄県）、「福島駅から続く通りには飲食店やカフェ、居酒屋、雑貨店などさまざまなお店が並び、にぎやかさがありながらも昼間は落ち着いた雰囲気で、子どもと一緒でも歩きやすそうだと感じます。食事処も選択肢が多く、家族それぞれが好きなものを見つけられそうで、街歩きそのものを楽しめそうだから」（30代女性／埼玉県）、「福島県内でもトップクラスの賑わいで楽しそうだから」（40代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：野口英世青春通り（会津若松市）／73票1位に輝いたのは、会津若松市の「野口英世青春通り」でした。野口英世が青春時代を過ごした場所として知られ、レトロな洋館や蔵造りの建物が並ぶ美しい街並みが特徴です。歴史を感じながら散策や食事を楽しめるスポットとして、観光客からも圧倒的な人気を集めました。
回答者からは「野口英世青春館に行ってみたい。喫茶店や街並みを楽しみながら歴史を学べそう」（20代女性／東京都）、「明治・大正時代の面影を残す蔵造りの建物や洋館が点在し、歩いているだけで歴史の息吹を感じられる。野口英世が青春時代を過ごした地にふさわしい、どこかアカデミックでノスタルジックな雰囲気が魅力。カフェや雑貨店も個性的で、会津の歴史と現代の感性が交差する場所」（60代男性／大阪府）、「レトロな洋館が立ち並ぶ景観がとてもお洒落で、ドラマの舞台のような世界観の中でカフェ巡りをしてみたいから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)