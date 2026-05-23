男尊女卑の古い価値観で、嫁に「辛抱」を強いる義実家。夫の不倫にも耐え続けた妻が、理不尽な家族へ制裁を下す！【書評】

男尊女卑の古い価値観で、嫁に「辛抱」を強いる義実家。夫の不倫にも耐え続けた妻が、理不尽な家族へ制裁を下す！【書評】