昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、最新姿を公開した。

２３日までにインスタグラムを更新し「最近のあれこれ」と記して、練習風景やプライベートの様子をまとめた動画を投稿。「日本のお友達がモントリオールに練習しに来てくれました オフの日に遊びも誘ってもらい、充実した１週間でした これからどんどん練習が大変になりますが、毎日頑張ります」とつづり、同男子でミラノ・コルティナ五輪（２月）と世界選手権（３月）銅メダルの佐藤駿らと過ごす様子をアップしている。

紀平は２０２０年１１月に嘱託社員としてトヨタ自動車に入社し、所属先も「Ｎ高東京」から「トヨタ自動車」に変更していた。競技では昨年９月にＳＮＳで「この度、西山真瑚さんとアイスダンスカップルを結成することになりました」とアイスダンス挑戦を報告。同１２月の全日本選手権は４位となり、ミラノ・コルティナ五輪を逃したが「２０３０年のオリンピックを目指して精一杯努力して参ります」と次の五輪を目標に掲げている。ＳＮＳではたびたびプライベートの様子を公開し、大人っぽくイメージを変えた姿が話題になっている。

２２日にフィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんがアイスダンスのカップルとして現役復帰することを表明したばかりということもあり、フォロワーからは「なかなかの激戦になると思うけど、お２人の美しいスケートをオリンピックで観たいです！」「氷上がやはり似合う」「マリンちゃんもアイスダンスくるよ！激戦区だよ！！ファイトー」「表現力が上がっていてびっくりしました」「絶対いつまでもりかしん推し！」など応援の声が多く寄せられている。