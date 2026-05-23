戸田恵梨香、3歳の子育てを語る「2、3時間交渉して…」夫は松坂桃李
俳優の戸田恵梨香（37）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演。子育てについて語った。
【写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、寄り添う2ショット
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
現在は3歳になる子どもがいる戸田。徹子が「一番かわいいね」と話すと、戸田は「かわいいです。大変ですけど」と語った。
「おむつをかえるのに2、3時間交渉して…」と苦労を語った。「おむつだったら『だってかえたくないから』『気持ち悪くないから』『忙しいからやめて』とか、普通に言うんです」と明かした。
「わかりました。今はとりあえず置いておこうね」とその場では保留するという戸田。1時間ほど様子を見た後に「もうかえないとお尻真っ赤っ赤になるよ！」と言ってかえるそう。
「大人と同じようにどうやって交渉するか、どういう言葉をかけるか、理屈を言います」と明かし、子育てに奮闘している様子を見せていた。
戸田は、2020年12月10日に松坂桃李（37）と結婚を発表。23年5月に第1子出産を公表した。
【写真】松坂桃李＆戸田恵梨香、寄り添う2ショット
戸田は純白の衣装で登場。黒柳徹子から初登場の心境について聞かれると「うれしいです。ずっとずっと徹子さんにお会いしたいと思っていましたので、尊敬する方で、ずっと追い続けて、今回お会いできてよかったです」と話した。
現在は3歳になる子どもがいる戸田。徹子が「一番かわいいね」と話すと、戸田は「かわいいです。大変ですけど」と語った。
「わかりました。今はとりあえず置いておこうね」とその場では保留するという戸田。1時間ほど様子を見た後に「もうかえないとお尻真っ赤っ赤になるよ！」と言ってかえるそう。
「大人と同じようにどうやって交渉するか、どういう言葉をかけるか、理屈を言います」と明かし、子育てに奮闘している様子を見せていた。
戸田は、2020年12月10日に松坂桃李（37）と結婚を発表。23年5月に第1子出産を公表した。