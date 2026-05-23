【CAA】えなこ、世界的アニメアワードで“超豪華”な日本の神様のコスプレ披露
コスプレイヤーのえなこがが23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
【写真】豪華な衣装に驚嘆の声…日本の神様をイメージしたコスプレを披露したえなこ
えなこは、日本神話を代表する「豊雲野神（とよくもののかみ）」をイメージした衣装で登場。その豪華さに報道陣からも感嘆の声が上がった。
「キャラクターに命を吹き込むと世界的に知られるコスプレイヤー」と紹介されたえなこは、授賞式にプレゼンターとして出席する。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【写真】豪華な衣装に驚嘆の声…日本の神様をイメージしたコスプレを披露したえなこ
えなこは、日本神話を代表する「豊雲野神（とよくもののかみ）」をイメージした衣装で登場。その豪華さに報道陣からも感嘆の声が上がった。
「キャラクターに命を吹き込むと世界的に知られるコスプレイヤー」と紹介されたえなこは、授賞式にプレゼンターとして出席する。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。