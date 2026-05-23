エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら不倫を続ける“シタ妻”が、自身の枕営業を暴露した元同僚に道端で土下座をさせる、“逆公開処刑”を遂行させた。

【映像】暴露された美月（桜井日奈子）の枕営業シーン

5月22日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。

その一方で、妻の美月（桜井日奈子）は、自身の「枕営業」の証拠を勤務先のクラブで暴露され、店を解雇される事態に陥っていた。美月は、それを仕組んだ同僚ホステスのチコ（寺本莉緒）へ復讐するため、クラブに忍び込んで履歴書を盗み見して、昼間の勤務先である介護施設を特定。「介護職員の岩田知子は、クラブのホステス。枕営業が常態化した風営法違反の店」という告発文と写真を施設に送りつける。チコの職場では副業が禁じられており、施設から一方的に契約解除を言い渡されてしまった。

それにショックを受けて、力なく歩くチコの前に美月が現れた。「そんな顔して、クビにでもなった？」と意地悪く微笑む美月に、チコは「まさか……あんたがやったの？」と怒りをあらわにする。「最初に仕掛けてきたのはそっちでしょ？」と平然と返す美月に対し、チコは「ふざけんなよ！ 何してくれてんの！？」と掴みかかるが、「あんたの弟、難しい病気なんだってね？」と、まさかの写真を見せられる。

美月のスマートフォンに写っていたのは、病院のベッドで寝ているチコの弟の横で、満面の笑みでピースサインをしている美月の姿。「今度はいつ会いに行こうかな〜」と嘲笑う美月に対し、チコは「やめて！ 弟には手を出さないで！」と懇願する。これに美月は「だったらこの前のこと、土下座して詫びな」と要求し、躊躇するチコに「聞こえなかった？ ……ど・げ・ざ！」と冷酷な表情で繰り返した。

チコは屈辱に震えながらも、地面に両膝をつき、頭を擦り付けながら「申し訳……ございませんでした」と謝罪。“逆公開処刑”を完了した美月は、その姿をスマートフォンで撮影し、「はい、小物の駆除完了」とつぶやくのだった。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した『余命3ヶ月のサレ夫』。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。