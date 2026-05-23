【あすから】ナムグン・ミン＆アン・ウンジンが紡ぐ…過酷な時代の歴史ロマンス超大作 韓国ドラマ『恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のナムグン・ミン、アン・ウンジンが主演する韓国ドラマ『恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜』（ノーカット日本語字幕版／全21話）が、あす24日午後6時より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 後6：00〜、後8：00〜／毎週日曜 後4：00〜、後6：00〜、後8：00〜）
【場面ショット】ナムグン・ミン、アン・ウンジンを抱きかかえ急接近
同作は、激動の時代に、幾度離れても惹かれ合う男女の確固たる愛を描いた歴史ロマンス超大作。2023MBC演技大賞8冠を達成し、アジア中に“恋人”旋風を巻き起こし、韓流ドラマ史に新たな輝きをもたらした超大型ラブストーリーとなっている。
誰もが恋をする魅力満載の一途な男イ・ジャンヒョンを“演技の神”ナムグン・ミンが熱演。ヒロイン、ユ・ギルチェの成長をアン・ウンジンが多彩な演技力で魅せる。史実とフィクションを織り交ぜ、過酷な時代を生きた人々の姿を丁寧かつリアルに描き出した本格時代劇となる。
■あらすじ
1636年の春。運命の人との出会いを夢見る両班[ヤンバン]の娘ユ・ギルチェ（アン・ウンジン）は、初恋相手のナム・ヨンジュン（イ・ハクジュ）が親友のキョン・ウネ（イ・ダイン）と恋仲であることにやきもきする日々を送っていた。花摘みの祭りコッタリムの日、ヨンジュンの気を引くために鞦韆[しゅうせん]に乗ったギルチェは、バランスを崩して宙に投げ出される。そんな彼女を抱きとめたのは、村を訪れていた謎の男イ・ジャンヒョン（ナムグン・ミン）だった。ギルチェに興味を持ったジャンヒョンは、それから何かと彼女に構うように。ギルチェは反発しつつも、ヨンジュンに見合う女性になるため、ジャンヒョンに協力を仰ぐ。そんな中、清(後金[こうきん])の軍隊が朝鮮に攻め込んできたという知らせが届き…。
■演出
キム・ソンヨン『マイ・ヒーリング・ラブ〜あした輝く私へ〜』『黒い太陽〜コードネーム：アムネシア〜』
イ・ハンジュン『ゴールデンスプーン』『朝鮮弁護士カン・ハンス〜誓いの法典〜』
チョン・スジン
■脚本
ファン・ジニョン『帝王の娘 スベクヒャン』『逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-』
■キャスト
ナムグン・ミン『ストーブリーグ』『黒い太陽〜コードネーム：アムネシア〜』『わずか1000ウォンの弁護士』
アン・ウンジン『賢い医師生活』『市民捜査官ドッキ』『魔法のランプにお願い』『ダイナマイト・キス』
イ・ハクジュ『夫婦の世界』『マイネーム: 偽りと復讐』『刑事ロク 最後の心理戦』
イ・ダイン『花郎＜ファラン＞』『ドクタープリズナー』『アリス−運命のタイムトラベル−』
【場面ショット】ナムグン・ミン、アン・ウンジンを抱きかかえ急接近
同作は、激動の時代に、幾度離れても惹かれ合う男女の確固たる愛を描いた歴史ロマンス超大作。2023MBC演技大賞8冠を達成し、アジア中に“恋人”旋風を巻き起こし、韓流ドラマ史に新たな輝きをもたらした超大型ラブストーリーとなっている。
■あらすじ
1636年の春。運命の人との出会いを夢見る両班[ヤンバン]の娘ユ・ギルチェ（アン・ウンジン）は、初恋相手のナム・ヨンジュン（イ・ハクジュ）が親友のキョン・ウネ（イ・ダイン）と恋仲であることにやきもきする日々を送っていた。花摘みの祭りコッタリムの日、ヨンジュンの気を引くために鞦韆[しゅうせん]に乗ったギルチェは、バランスを崩して宙に投げ出される。そんな彼女を抱きとめたのは、村を訪れていた謎の男イ・ジャンヒョン（ナムグン・ミン）だった。ギルチェに興味を持ったジャンヒョンは、それから何かと彼女に構うように。ギルチェは反発しつつも、ヨンジュンに見合う女性になるため、ジャンヒョンに協力を仰ぐ。そんな中、清(後金[こうきん])の軍隊が朝鮮に攻め込んできたという知らせが届き…。
■演出
キム・ソンヨン『マイ・ヒーリング・ラブ〜あした輝く私へ〜』『黒い太陽〜コードネーム：アムネシア〜』
イ・ハンジュン『ゴールデンスプーン』『朝鮮弁護士カン・ハンス〜誓いの法典〜』
チョン・スジン
■脚本
ファン・ジニョン『帝王の娘 スベクヒャン』『逆賊-民の英雄 ホン・ギルドン-』
■キャスト
ナムグン・ミン『ストーブリーグ』『黒い太陽〜コードネーム：アムネシア〜』『わずか1000ウォンの弁護士』
アン・ウンジン『賢い医師生活』『市民捜査官ドッキ』『魔法のランプにお願い』『ダイナマイト・キス』
イ・ハクジュ『夫婦の世界』『マイネーム: 偽りと復讐』『刑事ロク 最後の心理戦』
イ・ダイン『花郎＜ファラン＞』『ドクタープリズナー』『アリス−運命のタイムトラベル−』