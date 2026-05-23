【CAA】GOT7・BamBam（ベンベン）、日本イベントに登場 大人な装いで魅了
ボーイズアイドルグループ・GOT7のBamBam（ベンベン）が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
【写真】ブラウン系で統一したスーツ姿のGOT7・BamBam
BamBamは、ネクタイとスーツをブラウン系で統一し、落ち着いた雰囲気を演出。シンプルな上品さが際立つスタイリングとなり、大人っぽい魅力を放った。片手をポケットに入れながら自然な笑顔で手を振る姿場面も。ナチュラルな黒髪と相まり、柔らかく洗練されたオーラをただよわせていた。
BamBamは、GOT7に所属するタイ出身のラッパー。2021年以降はソロアーティストとしても積極的に活動しており、GOT7のラップパートではなかなか発揮する機会のない明るい歌声を含め、アーティストとしての多彩な面を披露している。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【写真】ブラウン系で統一したスーツ姿のGOT7・BamBam
BamBamは、ネクタイとスーツをブラウン系で統一し、落ち着いた雰囲気を演出。シンプルな上品さが際立つスタイリングとなり、大人っぽい魅力を放った。片手をポケットに入れながら自然な笑顔で手を振る姿場面も。ナチュラルな黒髪と相まり、柔らかく洗練されたオーラをただよわせていた。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。