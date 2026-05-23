テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）の公式サイトが２３日に更新され、今月１８日の放送内容について謝罪した。番組内で、歌手でタレント・あのが嫌いな芸能人としてタレントの鈴木紗理奈の名前を出し、物議を醸していた。発言したあのに対して「不本意な発言を誘導」したことを詫び、「番組の不適切な質問および演出」が招いた結果だと説明した。

「お詫び」「５月１８日放送『あのちゃんねる』放送内容について」と題した文章を掲載。「５月１８日（月）放送の『あのちゃんねる』におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした」と、鈴木とあのに対して謝罪した。

続けて「番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました」とし、「現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます」と重ねて詫びた。

鈴木は放送後、自身のインスタグラムで、嫌いな芸能人と実名を出されたことに苦言を呈し「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん」と心境を吐露。「普通にいじめやん」と訴えていた。

【全文】

お詫び

５月１８日放送『あのちゃんねる』放送内容について

５月１８日（月）放送の「あのちゃんねる」におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした。

番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました。

現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます。