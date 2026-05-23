「見た目か、履き心地か」ナイキのエアフォース1とエアマックスの選び方
見た目で選ぶか、履き心地で選ぶか……。街でよく見かけるナイキの定番「エア フォース1」と「エアマックス」だが、いざ買うとなるとどっちを選べばいいか迷う人も多いはず。一見すると似たポジションに見えるが、実際は“得意なシーン”がはっきり分かれる2足。コーデを優先するのか、歩きやすさを取るのかで選び方は変わってくる。この記事では、それぞれの特徴と使いどころを整理しながら、自分に合う1足を選びやすくまとめた。
【写真】結局どっちを買う？ 見た目とラクさで選ぶならエアフォース1 or エアマックス
■コーデに合わせやすい定番なら「エア フォース1」
シンプルな見た目でどんな服にも合わせやすい定番モデル。ボリュームのあるフォルムがコーデのバランスを整えてくれる。口コミでも「何にでも合う」「結局こればかり履く」といった声が多く、日常使いのしやすさが評価されている。コンビニや通勤など、気負わず履ける1足として出番が増えやすい。
一方でクッションは控えめなので、長時間歩く日にはやや疲れを感じることもある。
●こんな人に合う
・服装に合わせやすい1足がほしい
・通勤や街歩きで使い回したい
・“外さない定番”を選びたい
■たくさん歩く日をラクにしたいなら「エアマックス エクシー」
エアクッションによるやわらかい履き心地が特徴。歩いたときの衝撃をしっかり吸収してくれる。
レビューでも「長時間歩いても疲れにくい」「旅行で重宝した」といった声が多く、1日しっかり歩くシーンで頼りになる。テーマパークや旅行など、移動が多い日ほど違いを感じやすい。ややスポーティな見た目のため、服装によっては合わせにくさを感じる場合もある。
●こんな人に合う
・長時間歩くことが多い
・旅行やテーマパークで使いたい
・足の負担を減らしたい
■見た目も履き心地も両立したいなら「エアマックスSC」
エアマックスの中でも比較的シンプルなデザイン。クッション性はしっかりありつつ、普段のコーデにもなじみやすい。「履き心地がラク」「軽くて普段使いしやすい」といった口コミも多く、日常と歩きやすさのバランスが取りやすいモデル。
「エア フォース1」だと少し歩きにくい、でも「エアマックス」は見た目が強い……そんな人の中間にちょうどハマる。
●こんな人に合う
・ゴツすぎないエアマックスがいい
・普段使いも歩きやすさも両立したい
・バランス重視で選びたい
■結局どっち？ 迷ったときの分け方
シンプルに分けると、
・コーデ重視 → エア フォース1
・歩きやすさ重視 → エアマックス
さらに迷うなら、
→ バランス型でエアマックスSC
エア フォース1とエアマックスは、どちらも定番として長く選ばれているモデルだが、役割ははっきり分かれている。コーデの合わせやすさや見た目のバランスを重視するならエア フォース1、長時間歩く日や足への負担を減らしたいならエアマックス。
さらに、「見た目も履き心地もどちらも欲しい」と感じるなら、エアマックスSCという選択肢もある。毎日なんとなく履く1足なのか、それとも歩く日用に選ぶ1足なのか。使うシーンをイメージして選ぶだけで、満足度は大きく変わるはずだ。
■コーデに合わせやすい定番なら「エア フォース1」
シンプルな見た目でどんな服にも合わせやすい定番モデル。ボリュームのあるフォルムがコーデのバランスを整えてくれる。口コミでも「何にでも合う」「結局こればかり履く」といった声が多く、日常使いのしやすさが評価されている。コンビニや通勤など、気負わず履ける1足として出番が増えやすい。
一方でクッションは控えめなので、長時間歩く日にはやや疲れを感じることもある。
●こんな人に合う
・服装に合わせやすい1足がほしい
・通勤や街歩きで使い回したい
・“外さない定番”を選びたい
■たくさん歩く日をラクにしたいなら「エアマックス エクシー」
エアクッションによるやわらかい履き心地が特徴。歩いたときの衝撃をしっかり吸収してくれる。
レビューでも「長時間歩いても疲れにくい」「旅行で重宝した」といった声が多く、1日しっかり歩くシーンで頼りになる。テーマパークや旅行など、移動が多い日ほど違いを感じやすい。ややスポーティな見た目のため、服装によっては合わせにくさを感じる場合もある。
●こんな人に合う
・長時間歩くことが多い
・旅行やテーマパークで使いたい
・足の負担を減らしたい
■見た目も履き心地も両立したいなら「エアマックスSC」
エアマックスの中でも比較的シンプルなデザイン。クッション性はしっかりありつつ、普段のコーデにもなじみやすい。「履き心地がラク」「軽くて普段使いしやすい」といった口コミも多く、日常と歩きやすさのバランスが取りやすいモデル。
「エア フォース1」だと少し歩きにくい、でも「エアマックス」は見た目が強い……そんな人の中間にちょうどハマる。
●こんな人に合う
・ゴツすぎないエアマックスがいい
・普段使いも歩きやすさも両立したい
・バランス重視で選びたい
■結局どっち？ 迷ったときの分け方
シンプルに分けると、
・コーデ重視 → エア フォース1
・歩きやすさ重視 → エアマックス
さらに迷うなら、
→ バランス型でエアマックスSC
エア フォース1とエアマックスは、どちらも定番として長く選ばれているモデルだが、役割ははっきり分かれている。コーデの合わせやすさや見た目のバランスを重視するならエア フォース1、長時間歩く日や足への負担を減らしたいならエアマックス。
さらに、「見た目も履き心地もどちらも欲しい」と感じるなら、エアマックスSCという選択肢もある。毎日なんとなく履く1足なのか、それとも歩く日用に選ぶ1足なのか。使うシーンをイメージして選ぶだけで、満足度は大きく変わるはずだ。