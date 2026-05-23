【CAA】西野七瀬、肩見せオレンジドレスで華やかオーラ 会場から熱視線
俳優の西野七瀬が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
西野はアシンメトリーなデザインが印象的な、カーペットと同じオレンジのドレス姿で登場した。大胆に肩をのぞかせたスタイルで、上品さの中にも華やかさをプラス。立体感のあるフリルディテールが存在感を放ち、シンプルながらも洗練された着こなしを披露した。
【全身ショット】大胆に肩をのぞかせたスタイル…オレンジドレス姿の西野七瀬
ヘアスタイルはタイトにまとめ、アクセサリーも控えめに統一。ドレスの鮮烈なカラーを際立たせるミニマルなスタイリングで、会場でもひときわ存在感を放っていた。
「心のこもった演技で愛され、高く評価される実力は俳優」と紹介された西野は、授賞式にプレゼンタ―として出席する。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
西野はアシンメトリーなデザインが印象的な、カーペットと同じオレンジのドレス姿で登場した。大胆に肩をのぞかせたスタイルで、上品さの中にも華やかさをプラス。立体感のあるフリルディテールが存在感を放ち、シンプルながらも洗練された着こなしを披露した。
ヘアスタイルはタイトにまとめ、アクセサリーも控えめに統一。ドレスの鮮烈なカラーを際立たせるミニマルなスタイリングで、会場でもひときわ存在感を放っていた。
「心のこもった演技で愛され、高く評価される実力は俳優」と紹介された西野は、授賞式にプレゼンタ―として出席する。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。