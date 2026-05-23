テレ朝『あのちゃんねる』“嫌いな芸能人告白”企画に謝罪「多くの方に誤解を招く結果となってしまいました」【全文】
テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜 深0：15）の公式サイトが、18日深夜放送回をめぐって「お詫び」を掲載した。
【画像】テレ朝『あのちゃんねる』“嫌いな芸能人告白”企画に謝罪
18日放送の番組では、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で話題となっていた。同局は22日、オリコンニュースの取材に対し「番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております」とコメント。「あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」「現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」とのコメントを寄せていた。
■全文
お詫び
5月18日放送『あのちゃんねる』放送内容について
5月18日（月）放送の「あのちゃんねる」におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした。
番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました。
現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます。
【画像】テレ朝『あのちゃんねる』“嫌いな芸能人告白”企画に謝罪
18日放送の番組では、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で話題となっていた。同局は22日、オリコンニュースの取材に対し「番組スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に不快な思いをさせてしまったことについて深く反省しております」とコメント。「あくまでも番組上の企画・演出によるもので、あの様にとっても本意ではない状況を招いてしまいました」「現在、鈴木紗理奈様の事務所とは誠意をもってやりとりをさせていただいております」とのコメントを寄せていた。
お詫び
5月18日放送『あのちゃんねる』放送内容について
5月18日（月）放送の「あのちゃんねる」におきまして、番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい、また、あの様にとって本意ではない形の放送・企画・編集内容により、多くの方に誤解を招く結果となってしまいました。誠に申し訳ありませんでした。
番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました。
現在、放送に関しまして多くのご意見を頂戴しておりますが、この度の責任はすべて番組制作側にあり、鈴木様、あの様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑をおかけしてしまったことを改めて深くお詫び申し上げます。