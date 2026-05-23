「洗剤の使い分けは？」「洗濯表示を覚えきれない」おうちクリーニングの不安をスッキリ解消する5つのQ&A
【画像で見る】ハナさんおすすめの「毛玉とり」
おうちクリーニングに挑戦したいけれど、ちょっとした不安や迷いがつきものですよね。そんな“今さら聞けない”疑問を、Q&Aでひとつずつ解決できるようにまとめました。 モヤモヤを解消して、気持ちよく洗濯を進めましょう。
教えてくれたのは▷ハナさん
おうちクリーニング研究家。20年以上、自宅クリーニングを試行錯誤。「誰でも家庭で洗える」をコンセプトに洗濯情報をHP「ハナの洗濯ラボノート」で公開。Yahoo!ニュース エキスパートとしても発信。
A．弱アルカリ性、中性、おしゃれ着用の違いを覚えよう
弱アルカリ性
粉末と液体があり、粉末は特に洗浄力が高く、皮脂や油汚れに強いのが特徴。ただし洗浄力が高い分衣類への負担も大きいため、デリケートな素材には不向きです。蛍光剤入りのものもあります。
中性
弱アルカリ性に比べると洗浄力は穏やかですが、蛍光剤が入っていないものが多く色柄物にも安心。衣類によって洗剤を細かく使い分けたくない人に使いやすい、オールマイティーな洗剤です。
※種類は少ないですが、蛍光剤入りの中性洗剤もあります。
おしゃれ着用
中性洗剤をベースに、シリコーンや柔軟化剤など繊維の滑りをよくする成分をプラス。摩擦による形崩れや、けば立ちを防ぎながら、ウールやシルクなどデリケートな衣類をやさしく洗えます。
■Q．洗濯表示を覚えきれない
A．スマホで撮影すれば簡単に分かる！
iPhone の場合は撮影した写真を開いて「調べる」機能の「洗濯／ランドリー」をタップ。Android の場合はアプリ「Yahoo!ブラウザー」の「カメラ検索」から「洗濯マーク」を選べば、記号の意味が分かります。
■Q．洋服をキレイにキープするケアのコツは？
A．毛玉取りとブラッシングを習慣づけて
毛玉があると衣類が傷んで見えます。さらに毛玉の影が、くすんで見える原因に。ニットやコート、ジャケットはブラッシングすると汚れが落ちるうえ、毛玉も予防。できた毛玉は、毛玉取りでこまめにケアを。
ハナさんおすすめ
セーターやコートはもちろん、ストッキングやタイツなどのデリケート衣類にも対応する外刃を搭載。インテリアになじむデザインも魅力的。毛玉とるとる とるとるPro KC-NW825 ￥6,480（編集部調べ）／マクセルイズミ 0570-783-137
■Q．水洗いNGはドライクリーニングに出すしかない？
A．ドライ用洗剤を使うという手も
洗濯表示が水洗い不可になっていても、ドライクリーニング用洗剤を使えば、おうちクリーニングは可能です。まずは廃棄直前の服で試して経験値アップ。慣れてきたら、大切な衣類にもトライしてみて！
ハナさんおすすめ
クリーニング店が使用するドライクリーニング溶剤を家庭用に改良して配合。おしゃれ着も、ドライマークの衣類もOK。ハイ・ベックゼロドライ 1100g ￥6,380／サンワード
■Q．敏感肌におすすめの洗い方は？
A．蛍光剤や漂白剤なしの洗剤＋すすぎ2回
洗い終えたあと、繊維に残った蛍光剤や柔軟剤などの成分が肌を刺激することも。「これらが入っていない洗剤を選ぶのがおすすめです。また、すすぎ1回を推奨している洗剤でも、2回すすぐとより安心です」
編集部おすすめ
植物生まれの無添加せっけん。柔軟剤なしでもふっくらやわらかく、素肌にやさしい洗い上がり。敏感肌の人や子どもの衣類にも使える。アラウ. 洗たく用せっけん 1.2L ￥968／saraya
蛍光剤や漂白剤、着色料は無添加のまま、衣類と肌の摩擦を軽減。洗い上がりは大人の乾燥肌をやさしく包み込むやわらかさ。衣料用洗剤 大人のさらさ 600g ￥740（編集部調べ）／P&Gジャパン
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疑問をひとつずつ解消していくことで、おうちクリーニングはぐっと身近になりますね！
撮影／ハナ イラスト／島内美和子 編集協力／及川愛子
文＝徳永陽子