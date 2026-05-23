―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　データセク <3905>
　26年3月期の連結経常損益は36.2億円の黒字(前の期は6.1億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比3.5倍の125億円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。

★No.2　東北鋼 <5484>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比17.3％増の16.1億円に伸びた。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3905> データセク 　　東Ｇ　 +123.36 　　5/15　本決算　　　245.80
<5484> 東北鋼 　　　　東Ｓ 　 +94.53 　　5/15　本決算　　　　　－
<7082> ジモティー 　　東Ｇ 　 +60.18 　　5/15　　　1Q　　　 56.00
<8152> ソマール 　　　東Ｓ 　 +54.41 　　5/15　本決算　　　 30.21
<6840> ＡＫＩＢＡ 　　東Ｓ 　 +44.63 　　5/15　本決算　　　　　－

<3753> フライト 　　　東Ｓ 　 +37.27 　　5/20　本決算　　　　黒転
<7375> リファバスＧ 　東Ｇ 　 +32.68 　　5/15　　　3Q　　　 61.48
<7072> インテＭ 　　　東Ｇ 　 +32.21 　　5/15　　上期　　　 20.90
<319A> 技術承継機構 　東Ｇ 　 +31.90 　　5/15　　　1Q　　　254.80
<7111> ＩＮＥＳＴ 　　東Ｓ 　 +31.22 　　5/20　本決算　　　　　－

<4499> スピー 　　　　東Ｓ 　 +30.62 　　5/15　　上期　　　　赤転
<3551> ダイニック 　　東Ｓ 　 +29.37 　　5/15　本決算　　　 17.98
<6614> シキノＨＴ 　　東Ｓ 　 +28.25 　　5/15　本決算　　　　黒転
<9941> 太洋物産 　　　東Ｓ 　 +27.55 　　5/15　　上期　　　 13.98
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 　東Ｇ 　 +26.05 　　5/15　　　3Q　　　 19.26

<6960> フクダ電 　　　東Ｓ 　 +25.51 　　5/15　本決算　　　 -6.73
<6579> ログリー 　　　東Ｇ 　 +24.58 　　5/15　本決算　　　　赤縮
<9554> エイビック 　　東Ｇ 　 +24.27 　　5/15　　上期　　　 39.00
<6276> シリウスＶ 　　東Ｓ 　 +22.96 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<3976> シャノン 　　　東Ｇ 　 +22.51 　　5/15　　　1Q　　　　　－

<6822> 大井電気 　　　東Ｓ 　 +21.20 　　5/15　本決算　　　 -4.73
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 　東Ｓ 　 +20.70 　　5/15　本決算　　　 64.94
<5998> アドバネクス 　東Ｓ 　 +19.07 　　5/15　本決算　　　-10.65
<6018> 阪神燃 　　　　東Ｓ 　 +18.90 　　5/15　本決算　　　　4.82
<7707> ＰＳＳ 　　　　東Ｇ 　 +18.88 　　5/15　　　3Q　　　　黒転

<290A> Ｓｙｎｓ 　　　東Ｇ 　 +18.34 　　5/15　　　1Q　　　　赤拡
<6597> ＨＰＣシス 　　東Ｇ 　 +17.59 　　5/15　　　3Q　　　 24.79
<7746> 岡本硝子 　　　東Ｓ 　 +16.94 　　5/15　本決算　　　　黒転
<9165> クオルテック 　東Ｇ 　 +16.30 　　5/15　　　3Q　　　 29.86
<7957> フジコピアン 　東Ｓ 　 +16.11 　　5/15　　　1Q　　　　黒転

<6864> エヌエフＨＤ 　東Ｓ 　 +15.21 　　5/15　本決算　　　　2.77
<142A> ジンジブ 　　　東Ｇ 　 +14.61 　　5/15　本決算　　　 85.45
<4436> ミンカブ 　　　東Ｇ 　 +14.35 　　5/15　本決算　　　 33.50
<2962> テクニスコ 　　東Ｓ 　 +13.86 　　5/15　　　3Q　　　　赤縮
<9348> アイスペース 　東Ｇ 　 +13.83 　　5/15　本決算　　　　赤拡

<5255> モンラボ 　　　東Ｇ 　 +13.68 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<4011> ヘッドウォ 　　東Ｇ 　 +13.34 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<9417> スマバ 　　　　東Ｓ 　 +13.27 　　5/15　　　3Q　　　　赤拡
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 　東Ｇ 　 +13.18 　　5/15　　　1Q　　　298.57
<153A> カウリス 　　　東Ｇ 　 +12.80 　　5/15　　　1Q　　　 36.46

<4074> ラキール 　　　東Ｇ 　 +11.97 　　5/15　　　1Q　　　-98.31
<254A> ＡＩＦＣＧ 　　東Ｓ 　 +11.39 　　5/15　本決算　　　　黒転
<7161> じもとＨＤ 　　東Ｓ 　 +10.93 　　5/15　本決算　　　 26.62
<477A> スタートＬ 　　東Ｇ 　 +10.77 　　5/15　本決算　　　 27.01
<9782> ＤＭＳ 　　　　東Ｓ 　 +10.50 　　5/15　本決算　　　　0.57

<6029> アトラＧ 　　　東Ｓ 　 +10.00 　　5/15　　　1Q　　　　黒転
<9245> リベロ 　　　　東Ｇ 　 +10.00 　　5/15　　　1Q　　　 90.78
<8023> ＤＡＩＫＯＸ 　東Ｓ　　 +9.98 　　5/15　本決算　　　 34.61
<3683> サイバーリン 　東Ｓ　　 +9.78 　　5/15　　　1Q　　　103.41
<6096> レアジョブ 　　東Ｓ　　 +9.76 　　5/15　本決算　　　　　－

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース