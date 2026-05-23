決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … データセク、Ｓｙｎｓ、岡本硝子 (5月15日～21日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 データセク <3905>
26年3月期の連結経常損益は36.2億円の黒字(前の期は6.1億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比3.5倍の125億円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
★No.2 東北鋼 <5484>
26年3月期の連結経常利益は前の期比17.3％増の16.1億円に伸びた。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3905> データセク 東Ｇ +123.36 5/15 本決算 245.80
<5484> 東北鋼 東Ｓ +94.53 5/15 本決算 －
<7082> ジモティー 東Ｇ +60.18 5/15 1Q 56.00
<8152> ソマール 東Ｓ +54.41 5/15 本決算 30.21
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ +44.63 5/15 本決算 －
<3753> フライト 東Ｓ +37.27 5/20 本決算 黒転
<7375> リファバスＧ 東Ｇ +32.68 5/15 3Q 61.48
<7072> インテＭ 東Ｇ +32.21 5/15 上期 20.90
<319A> 技術承継機構 東Ｇ +31.90 5/15 1Q 254.80
<7111> ＩＮＥＳＴ 東Ｓ +31.22 5/20 本決算 －
<4499> スピー 東Ｓ +30.62 5/15 上期 赤転
<3551> ダイニック 東Ｓ +29.37 5/15 本決算 17.98
<6614> シキノＨＴ 東Ｓ +28.25 5/15 本決算 黒転
<9941> 太洋物産 東Ｓ +27.55 5/15 上期 13.98
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ +26.05 5/15 3Q 19.26
<6960> フクダ電 東Ｓ +25.51 5/15 本決算 -6.73
<6579> ログリー 東Ｇ +24.58 5/15 本決算 赤縮
<9554> エイビック 東Ｇ +24.27 5/15 上期 39.00
<6276> シリウスＶ 東Ｓ +22.96 5/15 1Q 黒転
<3976> シャノン 東Ｇ +22.51 5/15 1Q －
<6822> 大井電気 東Ｓ +21.20 5/15 本決算 -4.73
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 東Ｓ +20.70 5/15 本決算 64.94
<5998> アドバネクス 東Ｓ +19.07 5/15 本決算 -10.65
<6018> 阪神燃 東Ｓ +18.90 5/15 本決算 4.82
<7707> ＰＳＳ 東Ｇ +18.88 5/15 3Q 黒転
<290A> Ｓｙｎｓ 東Ｇ +18.34 5/15 1Q 赤拡
<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ +17.59 5/15 3Q 24.79
<7746> 岡本硝子 東Ｓ +16.94 5/15 本決算 黒転
<9165> クオルテック 東Ｇ +16.30 5/15 3Q 29.86
<7957> フジコピアン 東Ｓ +16.11 5/15 1Q 黒転
<6864> エヌエフＨＤ 東Ｓ +15.21 5/15 本決算 2.77
<142A> ジンジブ 東Ｇ +14.61 5/15 本決算 85.45
<4436> ミンカブ 東Ｇ +14.35 5/15 本決算 33.50
<2962> テクニスコ 東Ｓ +13.86 5/15 3Q 赤縮
<9348> アイスペース 東Ｇ +13.83 5/15 本決算 赤拡
<5255> モンラボ 東Ｇ +13.68 5/15 1Q 黒転
<4011> ヘッドウォ 東Ｇ +13.34 5/15 1Q 黒転
<9417> スマバ 東Ｓ +13.27 5/15 3Q 赤拡
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ +13.18 5/15 1Q 298.57
<153A> カウリス 東Ｇ +12.80 5/15 1Q 36.46
<4074> ラキール 東Ｇ +11.97 5/15 1Q -98.31
<254A> ＡＩＦＣＧ 東Ｓ +11.39 5/15 本決算 黒転
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ +10.93 5/15 本決算 26.62
<477A> スタートＬ 東Ｇ +10.77 5/15 本決算 27.01
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ +10.50 5/15 本決算 0.57
<6029> アトラＧ 東Ｓ +10.00 5/15 1Q 黒転
<9245> リベロ 東Ｇ +10.00 5/15 1Q 90.78
<8023> ＤＡＩＫＯＸ 東Ｓ +9.98 5/15 本決算 34.61
<3683> サイバーリン 東Ｓ +9.78 5/15 1Q 103.41
<6096> レアジョブ 東Ｓ +9.76 5/15 本決算 －
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から22日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 データセク <3905>
26年3月期の連結経常損益は36.2億円の黒字(前の期は6.1億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比3.5倍の125億円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。
★No.2 東北鋼 <5484>
26年3月期の連結経常利益は前の期比17.3％増の16.1億円に伸びた。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3905> データセク 東Ｇ +123.36 5/15 本決算 245.80
<5484> 東北鋼 東Ｓ +94.53 5/15 本決算 －
<7082> ジモティー 東Ｇ +60.18 5/15 1Q 56.00
<8152> ソマール 東Ｓ +54.41 5/15 本決算 30.21
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ +44.63 5/15 本決算 －
<3753> フライト 東Ｓ +37.27 5/20 本決算 黒転
<7375> リファバスＧ 東Ｇ +32.68 5/15 3Q 61.48
<7072> インテＭ 東Ｇ +32.21 5/15 上期 20.90
<319A> 技術承継機構 東Ｇ +31.90 5/15 1Q 254.80
<7111> ＩＮＥＳＴ 東Ｓ +31.22 5/20 本決算 －
<4499> スピー 東Ｓ +30.62 5/15 上期 赤転
<3551> ダイニック 東Ｓ +29.37 5/15 本決算 17.98
<6614> シキノＨＴ 東Ｓ +28.25 5/15 本決算 黒転
<9941> 太洋物産 東Ｓ +27.55 5/15 上期 13.98
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ 東Ｇ +26.05 5/15 3Q 19.26
<6960> フクダ電 東Ｓ +25.51 5/15 本決算 -6.73
<6579> ログリー 東Ｇ +24.58 5/15 本決算 赤縮
<9554> エイビック 東Ｇ +24.27 5/15 上期 39.00
<6276> シリウスＶ 東Ｓ +22.96 5/15 1Q 黒転
<3976> シャノン 東Ｇ +22.51 5/15 1Q －
<6822> 大井電気 東Ｓ +21.20 5/15 本決算 -4.73
<2323> ｆｏｎｆｕｎ 東Ｓ +20.70 5/15 本決算 64.94
<5998> アドバネクス 東Ｓ +19.07 5/15 本決算 -10.65
<6018> 阪神燃 東Ｓ +18.90 5/15 本決算 4.82
<7707> ＰＳＳ 東Ｇ +18.88 5/15 3Q 黒転
<290A> Ｓｙｎｓ 東Ｇ +18.34 5/15 1Q 赤拡
<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ +17.59 5/15 3Q 24.79
<7746> 岡本硝子 東Ｓ +16.94 5/15 本決算 黒転
<9165> クオルテック 東Ｇ +16.30 5/15 3Q 29.86
<7957> フジコピアン 東Ｓ +16.11 5/15 1Q 黒転
<6864> エヌエフＨＤ 東Ｓ +15.21 5/15 本決算 2.77
<142A> ジンジブ 東Ｇ +14.61 5/15 本決算 85.45
<4436> ミンカブ 東Ｇ +14.35 5/15 本決算 33.50
<2962> テクニスコ 東Ｓ +13.86 5/15 3Q 赤縮
<9348> アイスペース 東Ｇ +13.83 5/15 本決算 赤拡
<5255> モンラボ 東Ｇ +13.68 5/15 1Q 黒転
<4011> ヘッドウォ 東Ｇ +13.34 5/15 1Q 黒転
<9417> スマバ 東Ｓ +13.27 5/15 3Q 赤拡
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ +13.18 5/15 1Q 298.57
<153A> カウリス 東Ｇ +12.80 5/15 1Q 36.46
<4074> ラキール 東Ｇ +11.97 5/15 1Q -98.31
<254A> ＡＩＦＣＧ 東Ｓ +11.39 5/15 本決算 黒転
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ +10.93 5/15 本決算 26.62
<477A> スタートＬ 東Ｇ +10.77 5/15 本決算 27.01
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ +10.50 5/15 本決算 0.57
<6029> アトラＧ 東Ｓ +10.00 5/15 1Q 黒転
<9245> リベロ 東Ｇ +10.00 5/15 1Q 90.78
<8023> ＤＡＩＫＯＸ 東Ｓ +9.98 5/15 本決算 34.61
<3683> サイバーリン 東Ｓ +9.78 5/15 1Q 103.41
<6096> レアジョブ 東Ｓ +9.76 5/15 本決算 －
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした22日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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