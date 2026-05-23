◇インターリーグ ホワイトソックス―ジャイアンツ（2026年5月22日 サンフランシスコ）

サンフランシスコにもメジャーで流行中の“半裸集団”が出現した。試合は地元のジャイアンツが4回に大量9得点を奪われ、試合中盤で敗色濃厚となったが、試合展開お構いなしに、上半身裸の男たちは熱狂的な大盛り上がりを見せた。

盛り上がりが最高潮に達したのは5点リードしたホワイトソックスの8回の攻撃時だった。2死一塁から村上が打席へ。その際に、テレビ中継が中堅左に陣取った上半身裸の男たちを映し出した。球場の大型ビジョンにも映し出されると、裸が次々と“伝播”した。

当初は中堅左の40人ほどの集団だったが、左翼ポール際、内野スタンドなど、若者から中年まで年齢問わず、複数の男性がシャツを脱いでいく。脱いだだけでは終わらない。シャツを振り回して、敵も味方もなく大歓声を送り、村上はその“異様”な空気の中で四球を選んだ。

この日“シャツ脱ぎ応援”は大谷翔平が出場したミルウォーキーでのブルワーズ―ドジャース戦でも出現。全米各地で流行している。「Tarps Off」（シャツ脱ぎ）と呼ばれ、今月15日（同16日）にテキサス州にあるスティーブン・F・オースティン州立大学の野球部員たちが遠征先のセントルイス・ブッシュスタジアムで行われたロイヤルズ戦を観戦。学生の一人が「シャツを脱ごうぜ」と提案し、集団で上半身裸になって応援した事に始まると言われる。

この試合でカージナルスがサヨナラ勝ちし、翌日もカ軍が勝利を収めたことで流行に火が付いたとされている。