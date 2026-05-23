【CAA】見取り図、全身全霊ポーズでオレンジカーペット「Amazing！」
お笑いコンビの見取り図（盛山晋太郎、リリー）が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。
【写真】正装で落ちついた笑顔を見せた見取り図
見取り図は、ピシっと決めたスーツ姿で登場。キメ顔を見せるかと思わせたが、カメラマンの指示に大きなポーズで応えた。報道陣からは「Amazing！」という声が寄せられた。
見取り図は「鋭いユーモアと抜群のコンビネーションで人気のお笑いコンビ」として紹介され、授賞式ではプレゼンターを務める。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。
【写真】正装で落ちついた笑顔を見せた見取り図
見取り図は、ピシっと決めたスーツ姿で登場。キメ顔を見せるかと思わせたが、カメラマンの指示に大きなポーズで応えた。報道陣からは「Amazing！」という声が寄せられた。
見取り図は「鋭いユーモアと抜群のコンビネーションで人気のお笑いコンビ」として紹介され、授賞式ではプレゼンターを務める。
本アワードは、200以上の国と地域でアニメやマンガを提供しているアメリカに拠点を置くクランチロール（Crunchyroll, LLC）が開催。全世界のアニメファンの投票によりアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称え選出される。