児童生徒が増加傾向にある特別支援学校で、学校図書館の整備、活用が遅れている。

小中高校に比べて蔵書が少なく、読書活動を支援する学校司書の配置率も低い。国の有識者会議は、環境改善を求める報告書をまとめた。（新美舞、松本将統）

少ない学校司書

「朝ご飯、おいしそう！」「子どもたちが食べているのは、ミカン？」

埼玉県富士見市の市立富士見特別支援学校高等部の教室では３月中旬、１年生６人の元気な声が飛び交っていた。学校司書の和泉千珠子さん（５７）がネズミ家族の一日を描いた絵本を読み聞かせると、生徒たちは感想や疑問を自由に言い合っていた。

担任の清水幸子教諭（５１）は「最初は興味のなかった子も、一緒に声を出して読んでくれるようになった。普段はしゃべらない子も積極的に感想を言ってくれる」と、読み聞かせの効果を話す。

同校では小、中学部の全クラス、高等部の一部で読み聞かせがある。和泉さんの勤務は週３日で、教室から教室へカートで本を運んだり、市立図書館から借りた本を整理したりと忙しい。「雪が降ったら雪の本など、体験や授業と関連づけた本を選んでいる」と話す。

和泉さんのような学校司書がいる特別支援学校は多くない。文部科学省の調査によると、２０２３年度の学校司書の配置率は公立の小中高校では７割だが、特別支援学校はさらに低く、小、中、高等部とも２割弱だ。

学校図書館の蔵書も少ない。国は、学級数に応じた蔵書数の目安を「学校図書館図書標準」として示している。この目安を達成したのは１９年度で公立の小学校７１％、中学校６１％に対し、特別支援学校の小学部では１６％、中学部は４％にとどまった。

特別支援学校では図書館の充実よりも、児童生徒を補助する支援員らの配置が優先されがちなためとみられる。都市部を中心に深刻な教室不足も常態化しており、図書館を教室に転用し、本棚を廊下などに移動させる学校もある。

落ち着く手段にも

文科省が設けた学校図書館の充実に関する有識者会議は今年３月、報告書をまとめた。特別支援学校について、「蔵書の不足が顕著で、学校司書らの配置率の低さが児童生徒への読書支援の不足につながることが懸念される」と指摘し、読書環境を改善する必要性を訴えた。

学校図書館整備推進会議図書館改革プロジェクト（代表・山口寿一読売新聞グループ本社社長）は２２日、文科省が作成予定の２０２７年度からの第７次「学校図書館図書整備等５か年計画」に対する要望書を文科省に提出。小中学校に比べて大きく遅れている特別支援学校の図書館整備促進などを求めた。

佛教大学の松戸宏予教授（学校図書館学）は「障害のある子どもにこそ読書が必要で、対応できる学校司書が求められる。気持ちのコントロールが苦手な子でも、お気に入りの本が見つかれば落ち着く手段にもなる。現代社会で重要な情報を選び活用する力も、本を通して育つはずだ」と話している。

公立図書館が支援するケースも

公共図書館が、特別支援学校の読書環境を充実させる取り組みを支援しているケースもある。

東京都立多摩図書館は、都立の特別支援学校に本を貸し出すサービスを実施している。児童生徒の発達に合わせて、絵本や物語、図鑑など１０〜３０冊をセットにして貸し出しており、２０校以上が利用しているという。特別支援学校の教員に、蔵書選びについてのアドバイスもしている。

担当者は「音や言葉のリズムを楽しむ絵本や乗り物の図鑑などが人気で、授業で活用できるような本も用意してある。貸し出せる本のセットを増やしていきたい」と話す。

視覚障害などで活字を読むことが難しい人たちのために、国立国会図書館は書籍を読み上げた音声データなどを提供している。約３５０万点の書籍がデータ化されており、４０校近い特別支援学校が利用しているという。

◆特別支援学校＝視覚や知的などの障害のある子どもが通う。幼稚部から高等部まであり、文部科学省によると２０２４年度の在籍者は約１５万５０００人。