（CNN）中国東北部山西省・長治市の炭鉱で22日夜に発生したガス爆発の死者が82人となった。国営メディアが報じた。

中国国営中央テレビ（CCTV）は「救助活動は現在も継続中。死傷者数はなお集計中」と伝え、9人が依然として行方不明だと付け加えた。

現時点で炭鉱に閉じ込められている人数は明らかになっていない。

新華社通信は先に、炭鉱内の一酸化炭素濃度が「基準値を超えた」と報じていた。

近年、中国では化石燃料からの脱却を目指す動きが見られるものの、石炭は国内における主要なエネルギー源だ。

山西省は中国の石炭生産の一大拠点だが、同様の事故が数多く発生していることで悪名高い地域となっている。

今回の爆発は現地時間22日の午後7時30分に発生。当時247人の作業員が地下にいた。

新華社通信によると、現地時間23日午前6時までに少なくとも201人が避難していた。

新華社通信は、爆発の原因は現在調査中だと伝えた。

新華社通信は23日、習近平（シーチンピン）国家主席が先に、行方不明者の「総力を挙げた救出」を指示したと報じた。さらに習氏が「原因究明のための徹底的な調査と、法に基づいた責任追及」を求めたと付け加えた。