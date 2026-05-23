◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-4巨人（5月22日、東京ドーム）

4回7失点で敗戦投手となった巨人の井上温大投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは“カード頭を任せている意味を考えて欲しい“などと苦言を呈しました。

「えらい淡々と投げているなとは思いましたけどね。初回に3点取られて、『もう5回まででいいや、思いっきり投げたろ』って思えたかどうか・・・」

井上投手への期待が大きいからこその苦言。持っているボールは素晴らしく、左のエースとして遜色ないと評価される井上投手ですが、なぜか殻を破ることができないシーズンが続いています。その殻を破って欲しいと強く願う杉内コーチ。“打たれても表情に出さないようにしているのかもしれない、淡々と投げるのを意識しているのかもしれない”と思いつつも、マウンド上での姿勢はどう見えるのかも意識するべきだとも口にしました。

「ぼくだけならまだいい、そう思っているのが。チームメートとか、見ているファンがどう思うかも含めて、どう考えているか。勝つことが大前提ですから、ピッチャーは。そこが一番上に来て、しっかり投げるっていうなら分かるんですけど」

現役時代は気持ちをボールにのせることでも知られていた杉内コーチだけに、淡々と投げ続けた井上投手の姿勢は「共感できない」ものとして映ったよう。次回の登板については「一応行く予定ではいますけど、他にも待機しているピッチャー陣はいるんで。相談しながらって感じですね」と語り、「次回に期待しましょう」と締めくくりました。