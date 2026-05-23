持ち味をいかす使い方は？″庶民の味方″ウィンナーの「味と価格」を比べてみた！

「ウィンナーは戦後になって日本中へ普及した商品です。高度経済成長期に日本のメーカーがドイツの製造技術を学び、本格的なポークソーセージが販売されるようになりました。欧米ではミンチにした原料肉を使用することが多いですが、日本の場合はメーカー独自のノウハウが詰め込まれた粗挽(あらび)きウィンナーが支持を集めています。

そのキッカケとなったのが、『シャウエッセン』なのです。ケーシング（ウィンナーの皮）に天然羊腸(ようちょう)を使用し、粗挽きの豚肉を詰めたことで、パリッと音のするような食感が生み出されました。以降は各社が競うように粗挽きを中心とした商品を開発し、技術を進化させています」（業界団体『日本ハム・ソーセージ工業協同組合』専務理事の強谷(すねや)雅彦氏）

王座が逆転

長らくウィンナー市場を牽引してきた日本ハムと伊藤ハムだが、実は売り上げの多くは食肉事業で、ウィンナーを含むハム・ソーセージの売り上げは全体の１割前後にすぎない。一方で、’95年発売の『燻製屋(くんせいや)』を販売する丸大食品は、年間売り上げ2349億円のうち、約３割がハム・ソーセージ事業だ。

「商品としての人気はライバルに劣りますが、燻製屋は通常商品に加え、『レモン＆パセリ』や『旨辛チョリソー』、『ブラックペッパー』などの横展開で大きな売り上げを立てています。同社は’24年発売の『ちいかわウインナー』をヒットさせたため、これからもコラボ商品を出していくことが予想されます。一方で、ＩＰコラボ商品は飽きられやすいため、持続性、安定感に課題があるように感じます」（証券アナリストの宇野沢茂樹氏）

とはいえ、燻製屋も用途によってはライバルにも負けない魅力を発揮する。料理研究家の風間章子氏が話す。

「ライバルの商品よりもスモーキーで塩気を強く感じるため、おつまみに最適。香りを活(い)かしてピザに載せたり、ナポリタンに入れたりと他の食材と合わせるのに向いている商品です」

巨大資本によって生み出されたシャウエッセンとアルトバイエルン、そしてやや苦戦気味の燻製屋。この３者を抑え、’23年から販売数で業界トップに躍り出たのは、なんと最後発の’02年に発売された『香薫(こうくん)』だ。販売元のプリマハムは年間4755億円を売り上げる企業で、丸大食品と同様に食肉事業よりも加工食品事業に重心を置いている。

「桜のスモーク材や11種類のスパイスを使用することで、風味豊かな仕上がりになっています。他社の商品に比べて薄くて柔らかいケーシングを採用しているので、冷めても皮が硬くなりにくく、香りも維持されやすい。お弁当需要を最初から狙っており、『冷めてもおいしい』を追求した商品です。後発だからこそ、シャウエッセンやアルトバイエルンとの差別化を図っている。風味にこだわる代わりに、他の商品に比べて塩分はやや低めである点も、高齢者や健康志向の消費者には嬉しいポイントでしょう」（前出・江沢氏）

独自の路線

前出の風間氏も、香薫のライバルとの違いを指摘する。

「他の商品よりも１パックあたりの容量が軽く、シャウエッセンのように肉がぎっちりと詰まっているわけではなく、粗挽き感もない。かわりにジューシーさが際立っています。どこのスーパーへ行っても売り場のスペースが広めで、販促に力を入れているのがわかる。頻繁に特売セールの対象になっているような印象があります」

やはり、市場で最も勢いがあるのは香薫だ。そして、プリマハムは香薫に続く第二、第三の矢を用意している。

「昨年３月に発売した『ギルティソーセージ ガーリックバターチーズ』 が若者を中心にスマッシュヒット。今年３月には米ソーセージ大手『ジョンソンヴィル』と共同開発した『ジョンソンヴィルウインナー』を発売しています。日常使いの香薫、背徳感をアピールしたギルティソーセージ、高価格帯のジョンソンヴィルと、うまく棲(す)み分けをしながら商品を展開している。

中期経営計画を見ると、570億円の成長投資が予定されていますが、これは時価総額約1200億円規模の企業のなかではかなり大きい金額。これを専用プラントの整備に充て、生産量を上げようとしているのです。ネックとなりそうな要素が見当たらず、今後の期待値はかなり高い」（前出・宇野沢氏）

日本ハムが興したウィンナー業界の今後を担うのは、脂の乗った後発組・プリマハムになりそうだ。

『FRIDAY』2026年5月29日号より