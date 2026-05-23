サッカーのイングランド女子1部・エバートンに所属するDF石川璃音(22)が23日、自身のインスタグラムを更新。ドレスアップした姿が反響を呼んでいる。



【写真】プレー中の激しさとは一変！美しい“大和なでしこ”に反響

「Thank you 2025/26 ありがとう」とつづり、チームの今季終了イベントに出席したことを報告。胸元がV字型に大きく空いたホルターネックの黒ドレスで美肌の腕や背中を披露し、ピッチ上のユニホーム姿とは違った一面を見せている。



ワンショルダーのドレスを着た北川ひかる、パンツスーツの籾木結花、林穂之香らチームメート4人と撮影したカットも公開。鬼気迫るプレー中とは一転、華やかな笑顔の競演に、ファンからは「やばい。可愛すぎるりおんさん」「ドレス素敵すぎる」「プリンセス」「璃音ちゃんは『いい女』だなぁ」「みんな綺麗だしかっこよい!」「華やか、ジャパートン!」といった声が集まっている。



秋田出身の石川は浦和レッズレディースから2025年7月、エバートンへ移籍。日本代表(なでしこジャパン)として2023年W杯メンバー入り。優勝した今年3月のアジア杯にも招集されたが、負傷離脱している。



（よろず～ニュース編集部）